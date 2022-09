El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha carregat contra «una part de l'actual direcció» de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per haver convocat una manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre «contra molts independentistes». «Em sembla que això és un error», ha advertit entrevistat per Ser Catalunya aquest dimarts.

El dirigent republicà ha reclamat que els actes es facin «a favor de la independència, no contra els altres independentistes» i ha reivindicat el sobiranisme «inclusiu, amb voluntat de sumar i integrador». «L'independentisme es fa gran quan precisament fa el contrari del que, malauradament, està fent una part de la direcció de l'ANC aquests dies», ha insistit.

Segons Junqueras, el sobiranisme integrador «és l'únic independentisme útil que permet que es faci més fort cada dia» i «l'únic que permetrà assolir la independència». Per això, ha rebutjat «aquesta mena d'actuacions excloents» que ataquen «el partit majoritari de l'independentisme». Tot i això, els ha desitjat que la manifestació vagi «el màxim de bé possible».

Junts per Catalunya

Preguntat per la possibilitat que Junts abandoni el Govern de la Generalitat, ha admès que hi ha «declaracions dient que van molt seriosament» i que la ruptura és una opció real, però ha assegurat que no és el que transmeten a ERC els càrrecs del partit. «L'experiència ens diu que fins ara no ho han fet i el que ens diuen els seus dirigents i responsables és que en cap cas no ho faran», ha afirmat.