Xurros de moniato, croquetes de panettone, cervesa blava, sobrassada de boví, hamburguesa de carxofa o un sorbet de piparra són algunes de les novetats gastronòmiques que es presenten des d'aquest dilluns i durant tres dies al Gastronomic Forum Barcelona. Més de 350 empreses expositores mostren els seus productes més recents fins dimecres que ve al recinte de la Fira de Barcelona en aquest saló per a professionals de la restauració, l'hostaleria i el 'foodservice'.

Entre les carns gurmet destaquen novetats com la 'wagyussada', un embotit elaborat a la manera tradicional de la sobrassada, però amb carn i greix de boví wagyu de Kobe (Japó), de The Butcher Society, una fusió de la tradició mil·lenària de la cultura gastronòmica japonesa i el mestratge artesà de Xesc Reina, guru de la sobrassada a Mallorca; o el paté de Malvasia de Sitges, que combina vi de malvasia, fruita seca i el sabor del receptari català, de Mallart Artesans Xarcuters.

També es presenten els estics de peus de porc de Cuinats Jotri, un aperitiu arrebossat la base del qual és la peça de carn bullida, desossada, especiada i gelatinosa; o una llonganissa elaborada amb carn 100% de conill a la comarca del Lluçanès.

De cara a les properes celebracions nadalenques, el Gastronomic Forum dona a conèixer nous productes com unes croquetes de panettone artesanes, realitzades per Coc&Delicatessen; o el calendari d'advent de salses dolces artesanes de Can Bech, amb vint-i-quatre sabors gurmet especials per maridar amb formatges.

Pel que fa a les propostes vegetals, cada cop més en auge entre la ciutadania, destaca una hamburguesa de carxofa premium de Capricis del Paladar, on els únics ingredients són la verdura, oli d'oliva, aigua, sal i espessidor; els xurros de moniato de Coc Delicatessen, per combinar amb salses; o un arròs superabsorbent gràcies a una innovadora tecnologia que permet introduir al gra brou, olis i altres saboritzants, de La Santa Divinos Arroces.

En l'apartat de gelateria, el fòrum barceloní descobreix alguns productes sorprenents com el gelat de cafè ristretto amb xocolata de Barattolino; o el de caramel salat i d'ametlla i bergamota de Sandro Desii, firma que també ha donat a conèixer un sorbet de piparra.

Pel que fa a les begudes, s'ha donat a conèixer la primera cervesa blava, Shuangxi Azul, amb ingredients cent per cent naturals i que neix de la col·laboració de la petita empresa xinesa Shuangxi Food i l'Institut de la Cervesa Artesana de Barcelona.

En el programa del Gastronomic Forum, que preveu 120 activitats durant tres dies amb la participació de 200 ponents, el saló incidirà en el poder transformador de la cuina, donant veu a cuineres d'àmbit internacional que proposen models de treball que posa èmfasi en la conciliació i la integració als restaurants, com la danesa Kamilla Seidler, al capdavant del restaurant Lola de Copenhaguen, o la belga Joke Michiel al Souvenir de Gant.

L'ús del foc com a mètode de cocció en tendència a la cuina professional serà un altre dels temes que s'abordaran, així com les experiències dels professionals entorn del nou rebost, que recupera conserves tradicionals d'aliments i promou tècniques de conservació inèdites en la nostra cultura culinària.

Gran part dels més de cent cuiners i cuineres participants presentaran les iniciatives vinculades a l'ús de productes autòctons, la recuperació de mètodes d'elaboració tradicionals i la lluita contra el malbaratament alimentari, entre d'altres temes d'actualitat. A banda de Joan i Josep Roca i Jesús Sánchez, també hi haurà altres xefs com Eric Verbauwhede, Paolo Casagrande, Oriol Castro i Eduard Xatruch o Albert Adrià.

Aquest any, els restaurants participants en el saló sumen 55 estrelles Michelin clàssiques i 11 estrelles Michelin verdes, que reconeixen els establiments que treballen per preservar el medi ambient mitjançant una gestió eficient dels recursos i la reducció dels residus.