Un home ha denunciat haver estat víctima d'una agressió sexual al Masnou, al Maresme, la matinada de diumenge, segons ha avançat El Caso, que especifica que els fets els hauria comès un grup de quatre o cinc homes. Els Mossos d'Esquadra havien indicat en un principi que s'havia obert una investigació a l'entorn del fet, però posteriorment han matisat que la víctima va verbalitzar la denúncia però no va arribar a presentar-la oficialment, per la qual cosa el cos policial no pot investigar. El diari digital detalla que el grup hauria comès l'agressió a tocar de l'N-II, on haurien obligat la víctima a fer-los fel·lacions per després colpejar-la i deixar-la estesa a terra. Dues persones van trobar l'home ferit i van avisar el 112.