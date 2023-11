L'encarregat d'impartir el taller de "Noves masculinitats" de l'institut públic Bitàcola de Barberà del Vallès, el sociòleg Lionel Delgado, reconeix a EFE que alguns alumnes d'entre els 13 i 14 anys, ja senten "cert rebuig" per la paraula "feminisme", i fins i tot arriben a sentir-se "assenyalats" per una herència patriarcal que no comparteixen.

Les dades de la darrera enquesta de la Fundació Fad Juventud amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que se celebra aquest diumenge, confirmen l'augment del negacionisme del masclisme.

Un de cada quatre homes joves espanyols (el 23%) considera que la violència masclista "no existeix o és un invent ideològic", un percentatge que ha augmentat onze punts respecte al 2019, quan ho pensava així un 12% dels nois.

Si bé el 87% diu que reconeix alguna situació de violència d'homes contra dones al seu entorn proper, a la Fad el preocupa l'augment de joves que comparteixen afirmacions com que la violència de gènere "tot i que està malament, sempre ha existit, és inevitable", "és una cosa habitual al si d'una parella" o "si és de poca intensitat, no és un problema".

Tallers de "noves masculinitats"

A l'institut visitat per EFE ja fa anys que imparteixen formacions recurrents sobre igualtat i els nois, assenyala Delgado, tenen "molt clars" conceptes sobre gènere i sexe o els diferents tipus de discriminació i violències.

Tant és així que hi ha els que fins i tot ja pateixen "fatiga de gènere", reconeix.

"Alguns senten rebuig als conceptes més polítics, com feminisme o patriarcat, però són els menys, encara que són molt sorollosos i se senten encoratjats pels youtubers que propaguen la resistència antifeminista i encoratgen el victimisme masculí", explica l'educador.

Potser per això la seva classe de "Noves Masculinitats" va atreure l'atenció d'un grapat d'ells.

"El primer dia em van dir: "Per fi una classe per a nosaltres! Als tallers de gènere només els parlen a les noies", explica Delgado, que assenyala que "per als xavals és important sentir-se escoltats i tenir la seva veu".

El curs forma part del projecte "Xavals, ens coneixem? Repensar la Masculinitat des de l´Adolescència", finançat pel ministeri d´Igualtat i amb la Confederació Nacional d´Associacions d´Estudiants (CANAE).

L'educador destaca que els nois no volen ser tractats des d'una perspectiva "adultocèntrica" que els fa a faltar i que per traslladar-los missatges i valors és important crear un vincle i parlar-ne l'idioma.

Una altra professora de l'institut, Noemí Muñoz, que també coordina l'assemblea feminista del centre, crida igualment l'atenció sobre els "avenços" socials que veuen en els alumnes, si bé reconeix que a grans trets nois i noies segueixen "reproduint" rols estereotípics de gènere.

Parlen els alumnes

"Qui maltracta jo crec que és perquè se sent inferior o va ser educat amb la idea que la masculinitat és més important que la feminitat. O potser té por que la seva dona el deixi i per això l'amenaça de matar-la si es va", opina l'Àdam, un dels alumnes.

L'Oriol, al seu costat, assenteix i afegeix: "Com ha crescut una persona té molt a veure amb com es comporta. Potser ha après que per ser el que té més poder s'ha de mostrar agressiu, però això només demostra que té vulnerabilitats ".

"A algú que se senti així jo li diria anar al psicòleg i buscar ajuda en la gent que el vol", sentencia el Gonzalo, que s'uneix a la conversa.

L'Àdam, el Gonzalo i l'Oriol tenen entre 13 i 14 anys i se saben "nens", però el discurs amb perspectiva de gènere és més avançat que el de moltes persones que els dupliquen o tripliquen l'edat.

Acudits masclistes i fotos amb intel·ligència artificial

Els educadors apunten que un exemple clau és com reaccionen els membres d'un grup de nois quan un té una conducta masclista, pronuncia un comentari o acudit sexista o fins i tot envia una fotografia o vídeo denigrant per a la dona.

"És difícil a vegades no riure't i dir que alguna cosa està malament. Però hem d'aprendre a gestionar aquestes situacions", apunta l'Oriol, que reconeix que als xats del seu mòbil de vegades hi ha vídeos que prefereix no veure.

L'Àdam també apunta que hi ha nois que riuen davant acudits masclistes "per por que els critiquin si no ho fan".

Sobre les fotos amb intel·ligència artificial que mostren noies conegudes en escenes pornogràfiques i que s'han popularitzat en alguns centres, el noi mostra el seu rebuig i empatitza amb la noia: "Es va haver de sentir molt malament, molt dolguda".

Preguntat sobre què hi pot haver darrere d'un noi que es comporta així, valora: "Qui ho fa busca l'atenció perquè potser no li fan cas a casa seva i així busca acceptació i sentir-se bé amb ell mateix".

Aquests alumnes de tercer d'ESO, per als quals no té res de "rar" ni els banys mixtos ni el senyalitzat "bany menstrual" per a alumnes i professores, creuen que la seva generació marca un punt d'inflexió en la consciència sobre la igualtat.

"Antigament es criava amb valors masclistes i hi havia gent que pensava que les dones eren menys o tenien menys valor. Es transmetia d'avis a pares i fills i així. Però ara crec que s'ha trencat aquesta cadena i la gent ha canviat la forma de pensar", conclou l'adolescent.