La campanya d'immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS) en menors de sis mesos ja té els primers resultats. Segons dades del Departament de Salut, en només dos mesos i mig ja s'ha arribat a un 83,4% de la població i s'ha aconseguit reduir un 77% les visites a Urgències, un 84,5% les hospitalitzacions i un 87,4% els ingressos a l'UCI.

En xifres absolutes, entre principis d'octubre i mitjans de desembre, els hospitals han atès 258 casos de bronquilotis per VRS en infants d'aquesta franja d'edat, respecte els 1.118 de l'any anterior durant el mateix període. També s'han hospitalitzat 78 nadons, respecte els 502 de l'any passat, i hi ha hagut 24 nadons ingresats a l'UCI, per 191 de l'any 2022.

El conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que la inversió de 14,1 milions per al subministrament dels anticossos "ha valgut molt la pena" perquè a banda de destensionar el sistema públic, ha permès "estalviar patiment" a nadons i famílies. Després de l'experiència de l'any passat, Balcells reconeixia que el Departament estava "preocupat i angoixat".

Caiguda notable de les bronquiolitis

Aquest any, en canvi, hi ha hagut una caiguda generalitzada dels casos de bronquiolitis en totes les franges d'edat, però la més notable és la que fa referència als més petit, que dobla les xifres de la resta de segments de població. "La inversió ha tingut un resultat en salut impressionant", celebra el conseller.

En aquest senti, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, diu que en aquest mateix període d'octubre a desembre de l'any passat, els equips pediàtrics estaven dedicats "monogràficament" a la bronquilitis i el VRS, mentre que ara es poden dedicar de manera global a altres patologies.

Els experts sanitaris coincideixen a destacar la importància d’actuar sobre la població més "vulnerable". Mentre el virus circuli, diu Cabezas, cal "tenir als petits el més protegits possible". És un virus "tan freqüent", recorda la doctora, que la majoria dels infants s'infecta abans dels dos anys de vida.

El pediatre de la Unitat de Malalties Infeccioses Pediàtriques de la Vall d'Hebron, Antonio Soriano, destaca que gràcies a la immunització, aquest any hi ha hagut una "inversió" en l'afectació de la malaltia per franges d'edat i, per primera vegada, els nadons de menys d'un any no són els més afectats.

La immunització és clau

Soriano assegura que la immunització en aquestes edats és "clau" per evitar complicacions a llarg termini. "Seria com poder eliminar el tabaquisme en adults", ha exemplificat el doctor. A més, segons els professionals, aquesta immunització tampoc està registrant reaccions adverses, com destaca la infermera de l'equip pediàtric de l'ICS a Granollers, Marta Casquete.

Ara, amb la introducció d'aquesta immunització al calendari de vacunes, Catalunya disposa d'un dels programes més complets, amb recomanacions per a totes les etapes de la vida. La immunització es fa amb Nirsevimab, un anticòs aprovat l'octubre de 2022 amb una eficàcia d'entre el 75% i el 80% en la prevenció d'infeccions per VRS.

Les embarassades, el 2024?

De cara a la campanya d’immunització de 2024 es plantejarà la incorporació del col·lectiu de dones embarassades, amb l'objectiu de garantir la immunització dels nadons. "Els volem agafar abans que compleixin els sis mesos perquè els anticossos estan aprovats per a la primera etapa del contacte amb el virus", detalla Cabezas.

La decisió, però, es prendrà quan finalitzi la campanya actual, el març de 2024 i s’analitzin els resultats globals. També podria entrar en joc la immunització d’altres col·lectius pediàtrics, si bé els professionals insisteixen que les recomanacions actuals són per als més petits. "Els més grans ja han estat en contacte amb el virus”, recorda Cabezas.

Un virus altament contagiós

El VRS és un virus altament contagiós que es transmet a través de les secrecions nasofaríngies o la saliva, i és una de les principals causes d'hospitalització en infants menors de cinc anys. És per això que el Departament de Salut ha fet un "esforç" per paliar aquest problema per a la salut pública.

En total, s'han distribuit 65.000 dosis als centres d'atenció primària (CAP) i hospitals amb què es preveu cobrir tota la demanda de nadons menors de 6 mesos que neixin fins al març de 2024. La immunització es realitza als CAP per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2023, i als hospitals per als que neixin entre octubre de 2023 i març de 2024.

En calcula que l'any passat a Catalunya el VRS va causar 7.523 bronquiolitis en menors d'un any, amb 1.058 hospitalitzacions -296 a les UCI- amb un cost per a la sanitat pública de més de 18 milions. A escala mundial, el VRS causa al voltant de 3,4 milions d'hospitalitzacions anuals en menors de cinc anys.

Aquesta infecció pot tenir diverses manifestacions clíniques, depenent de l'edat del pacient i del seu estat immunitari, generant des de quadres de vies respiratòries altes banals o inaparents tipus refredat comú, fins a episodis de bronquiolitis o pneumònies en lactants que solen ser més greus durant els primers mesos de vida.

Tot i que el VRS també pot afectar la població adulta, la importància del combatre'l en edat pediàtrica rau en el fet que és el causant de la majoria de les bronquiolitis i pneumònies dels infants per sota dels dos anys de vida. Es calcula que entre un 11% i un 19% dels lactants patirà bronquiolitis durant el seu primer any de vida.

A més, s'estima que el VRS és el responsable d'un 80% del total de quadres de bronquiolitis hospitalàries i d'un 25% de les pneumònies en els menors d'un any. Amb tot, la mortalitat és inferior a l'1% i pot arribar al 3% en els grups de risc.