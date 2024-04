La xifra de Documents de Voluntats Anticipades a Catalunya ha crescut un 70%

La xifra de Documents de Voluntats Anticipades registrats a Catalunya ha crescut un 70% de 2022 a 2023, segons dades de l'associació Dret a Morir Dignament (DMD) de Catalunya. L'entitat ha donat a conèixer aquesta informació coincidint amb l'entrada en vigor de la modificació de la llei que permetrà simplificar el procediment i formalitzar-lo també davant professionals sanitaris de l'àmbit de l'atenció primària, hospitalària o sociosanitària. "Confiem que la dada continuï augmentant, i més ara que s'agilitaran els tràmits", ha comentat Cristina Vallès, presidenta de DMD. Alhora, ha dit que el canvi legislatiu hauria d'haver inclòs també els i les treballadores socials, uns professionals clau a l'hora d'informar els ciutadans sobre aquest dret.

En els darrers anys el nombre de Documents de Voluntats Anticipades que s’han formalitzat a Catalunya han crescut notablement. Així, l’any 2022 se’n van registrar 12.996 i l’any 2023 22.054. Tot plegat suposa un augment del 70%. A banda, en termes globals, l’any 2023 hi havia 7,9 milions de catalans i catalanes que havien tramitat aquest document. Així es desprèn de les dades que l’entitat Dret a Morir Dignament ha presentat aquest dilluns en el marc d’una roda de premsa per valorar l’entrada en vigor de la modificació legislativa que permet simplificar i obrir les possibilitats a l’hora de sol·licitar aquest document.

Cristina Vallès, presidenta de l'associació, ha detallat que fins ara, per registrar el DVA eren necessaris tres testimonis o un notari per certificar que estava fet en plenes capacitats físiques i mentals. “Arran de la nova llei, però, es permetrà que el DVA també es pugui fer davant un professional sanitari”, ha comentat Vallès que ha apuntat que aquest és un “pas endavant molt important” per agilitar el procediment i recolzar els col·lectius vulnerables. “Hi ha persones que no tenien prou recursos per pagar els costos notarials o que no disposaven d’una xarxa social de la qual en poguessin obtenir tres testimonis”, ha indicat.

El text recull que els professionals sanitaris han de ser de l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària o sociosanitària i que han de ser “preferentment” dels centres de referència per al pacient. D’aquesta forma, ha dit la presidenta, s’assegura que una persona rebrà les cures que realment vol en cas de patir una malaltia incurable o discapacitat, per exemple. “El DVA et permet dir què vols o què no vols en el teu final de vida i estar més tranquil”, ha afirmat Vallès que ha afegit que es tracta d’un instrument “bàsic” per garantir els drets del final de la vida de les persones. A més, ha assegurat que és una eina útil també per als familiars perquè ha advertit que haver de prendre aquesta mena de decisions pot ser “terrible”.

Demandes pendents

Tot i l'avenç, Vallès ha recordat que encara hi ha serrells pendents. S’ha referit al paper dels i les treballadores socials i ha opinat que aquestes figures també haurien d’haver estat incloses en el canvi legislatiu. Ha admès que es tracta de perfils que no estan considerats treballadors sanitaris perquè la llei estatal no ho permet, però ha avisat que són figures haurien de tenir la mateixa potestat que els metges a l’hora de validar un DVA perquè “fins ara han estat els professionals que que més han fet per informar la ciutadania sobre aquesta qüestió”.

Vallès s’ha mostrat convençuda que cada cop hi haurà més persones que faran el pas i decidiran formalitzar el seu DVA. Amb tot, ha remarcat que a Catalunya i a la resta de l’Estat encara no hi ha un creixement regular i sostingut de peticions. En els primers mesos d’aquest 2024, per exemple, se n’han comptabilitzat 986.

També ha indicat que cal invertir més recursos humans i informàtics per reforçar el registre de DVA. També ha criticat que encara no s’hagi informat sobre la modificació que entra en vigor aquest dilluns a la pàgina web de la conselleria. “Això ens preocupa perquè han tingut dos mesos per habilitar aquest canvis”, ha apuntat.

Vallès ha considerat que també caldrà impulsar una campanya informativa per sensibilitzar la ciutadania i els professionals sobre la importància de formalitzar i registrar el DVA.