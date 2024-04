Uns desconeguts entren al cementiri de la Granadella i rebenten 7 nínxols

Uns desconeguts han entrat al cementiri de la Granadella (Garrigues) i han saquejat 7 nínxols. Segons ha pogut saber l'ACN, els fets es van conèixer dijous i l'alcaldessa, Elena Llauradó ha dit no està clar si volien robar pertinences dels difunts o quin ha estat exactament l'objectiu de l'acció. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest divendres al cementiri per investigar què ha passat i també s'han posat en contacte amb els familiars dels difunts per informar-los. En alguns dels nínxols saquejats han estirat la caixa del difunt cap a l'exterior tot i que com que portaven molts anys enterrats la fusta ja estava en avançat estat de descomposició. No es descarta que es tracti d'una gamberrada ja que les tombes no han estat profanades.

Un dels nínxols rebentats al cementiri de la Granadella / Cedida a l'ACN