Quatre pobles gironins, inclosos en el programa de foment de l'habitatge rural

Quatre municipis gironins -Ribes de Freser, Vilademuls, Palau de Santa Eulàlia i Planoles- han estat inclosos en la prova pilot del Programa de mobilització d'habitatge en el món rural, impulsat pel departament de Territori. L'objectiu és facilitar que persones i famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals a través d'habitatges en desús. En total, s'han escollit vint pobles d'arreu de Catalunya per participar en aquesta fase pilot del projecte i, posteriorment, està previst que el programa s'obri a la resta de localitats.

La proposta sorgeix amb la voluntat de repoblar els petits municipis, molts dels quals viuen un context d'estancament però que, alhora, han detectat un incipient moviment de nous residents. Tot i això, moltes vegades, les persones que volen anar a viure a un poble es troben amb la dificultat que hi ha molts habitatges que estan buits i que no es poden posar al mercat pel seu mal estat de conservació. Mentrestant, els ajuntaments d'aquests petits municipis tenen dificultats per poder millorar i conservar les seves trames urbanes, el que limita l'atractiu per a possibles nous residents.

Evitar el despoblament

Amb el nou programa, la Generalitat vol contribuir a evitar la pèrdua de població i incentivar projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge. El programa es desenvoluparà en dues fases. La primera són les proves pilot que es faran en una vintena de municipis i la segona, genèrica, es convocarà el mes de juliol i s'hi podran acollir la resta de municipis.

Per a la selecció dels participants en la prova pilot, s'han puntuat diversos factors per a cada municipi, com ara la seva densitat, extensió en quilòmetres, els nuclis agregats, el creixement, les seves necessitats, l'existència d'un pla d'actuació, el suport d'entitats socials, els objectius de l'ajuntament, les accions a desenvolupar o el calendari proposat.

Els municipis seleccionats per a les proves pilot rebran una subvenció directa, que s'instrumentarà amb la signatura d'un conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament.