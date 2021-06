La Costa Brava s’ha omplert de gom a gom durant el primer cap de setmana de l’estiu. Això ha suposat gent a les poblacions més turístiques però no només a les platges sinó també, al mar. Un medi on hi naveguen tot tipus d’embarcacions i artefactes i on no sempre els implicats saben per on moure’s i com.

Només en aquest cap de setmana, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han realitzat un centenar d’actuacions per incidències al mar. El capità, cap de la companyia de la Guàrdia Civil de Palamós, Joan Luque, va assegurar ahir que «gràcies a Déu no han comportat cap conseqüència tràgica» però recorda que la gent ha de ser conscient que «qualsevol incidència pot acabar amb una vida».

La major part d’atencions que es van realitzar van ser de baixa intensitat però s’ha de dir que se’n van trobar per coses tan evitables com quedar-se sense benzina. Tant el capità de la Guàrdia Civil de Palamós, Joan Luque, com el capità marítim de Palamós, José Ramón Trancón, ahir van assegurar en una jornada del cos policial que es troben amb «centenar d’embarcacions amb gent que les porta amb falta d’experiència». Això significa que poden comportar un perill per a la resta d’usuaris del medi marítim i, per tant, al final poden arribar a produir-se accidents molt greus.

El responsable de Capitania Marítima de Palamós va recordar un accident mortal, que hi va haver l’any passat a Begur, precisament amb una embarcació de lloguer que es pot conduir sense cap mena de permís. Una nena de vuit anys a sa Tuna va morir després que li passés per sobre la barca on anava. Aquest va ser un accident molt greu però denuncien que se’n produeixen de menors per falta de perícia i males praxis. Per altra banda, sovint algunes d’aquestes embarcacions protagonitzen el que anomenen «party boats», concentracions en cales que a banda de les molèsties veïnals -perquè beuen, posen música alta-, també contaminen.

L’efecte covid

Aquesta proliferació d’usuaris del medi marí va viure l’eclosió l’estiu passat. La pandèmia va fer pujar el turisme de proximitat en aquestes àrees de la Costa Brava i moltes persones van decidir llogar una barca petita i anar de cala en cala. Això enguany també s’espera que es consolidi i, per tant, els cossos d’emergències que es troben sobre el territori preveuen força feina. El que demanen, com ahir deien els dos capitans, és que la gent respecti el medi i la resta d’usuaris.

A banda d’aquest tipus d’embarcacions, també es troben amb maniobres que són clarament infraccions. Algunes motos aquàtiques anant a velocitats més elevades i per zones on causen perill. De fet, Joan Luque va destacar que es troben amb moltes «imprudències» d’aquest tipus de vehicles i embarcacions en zones que han de ser per a banyistes o que no respecten la resta d’elements flotants com poden ser els caiacs i els pedals, que són embarcacions sense motor que també han proliferat.

Fernando Aguirre, cap del GEAS (Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la Guardia Civil, també va intervenir i va recordar que per qualsevol activitat cal anar preparat. En el cas del busseig, hi ha un «risc» i que si no es va amb seguretat i es coneix l’equipament pot haver-hi un perill.

A banda del problemes que poden suposar algunes activitats si no es fan bé al mar i que poden obligar a desplegar els efectius de la Guàrdia Civil, la policia marítima dels Mossos o també, els Agents Rurals, cal vetllar pel medi ambient. Per això des del Seprona, el tinent Daniel Barturen es va demanar que a la mínima que es detecti alguna pràctica se’ls informi. També va recordar que està prohibit acampant en platges o dormir en àrees no habilitades amb vehicles, entre d’altres.

El fiscal responsable de Medi Ambient a Girona, Enrique Barata, va recordar que actituds irresponsables poden acabar amb delictes i que la gent ha de ser conscient que malmetre el medi ambient té les seves repercussions i que hi ha penes que poden acabar amb penes de presó.

El responsable de la Capitania Marítima de Palamós, José Ramón Trancón, que va participar en la jornada sobre les actuacions de la Guàrdia Civil de Girona al medi marítim i a la costa va posar sobre la taula una necessitat que considera bàsica, que Palamós tingui un Centre de Coordinació de Salvament Marítim, almenys durant l’estiu. Que és quan es multipliquen les incidències i per tant, les emergències al mar.

Va recordar que fa vuit anys que Palamós va deixar de tenir aquesta infraestructura, que considera clau també per poder coordinar des d’aquí totes les emergències i la policia marítima dels cossos desplegats a Girona. Ara és el Centre de Barcelona que controla les incidències de la Costa Brava i el capità marítim reclama que torni el de Palamós. Va afirmar que ho va reclamar fa dos anys al govern de Madrid i ahir ho va tornar a fer davant entre altres, del subdelegat del Govern espanyol, Albert Bramon que també estava a l’acte.

Va afirmar que controlar les emergències des de la Costa Brava és la manera per intentar controlar-ho tot més de prop i activar les embarcacions de Salvament i les corresponents policies marítimes, entre d’altres.

El capità marítim també va recollir firmes per reclamar el Centre de Coordinació, que es va desmantellar per raons de retallades pressupostàries al seu dia, segons va dir . Entre els assistents hi havia membres de diversos cossos policials, responsables de centres de busseig, entre d’altres.

eva batlle. platja d’aro