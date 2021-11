L’Associació de Cases de Turisme Rural de Girona-Costa Brava-Pirineu va presentar ahir TuralGi, una central de reserves pròpia. La iniciativa és fruit d’un treballa de més de dos anys i d’una reivindicació de diversos propietaris que integren l’entitat, per poder gestionar i augmentar les reserves dels seus allotjaments sense haver de dependre de centrals externes. La plataforma web aglutina, de moment, més d’una trentena de cases rurals i ubicades a la província però s’espera que la xifra s’enfili fins a la setantena a finals d’any perquè algunes estan en procés de sincronització.

El portal ofereix als usuaris allotjaments segmentats per tipologia: cases de lloguer íntegre o per habitacions i una fitxa amb una descripció acurada de l’allotjament, els serveis i els equipaments que ofereix. A més, s’hi fan propostes d’activitats. Una particularitat d’aquestes cases és que són allotjaments amb «essència pròpia» i regentats per propietaris amb més de 30 anys d’experiència.

La plataforma disposa d’un sistema tecnològic que permet sincronitzar amb diferents motors de reserva i els gestors de canals del sector. A la vegada, els propietaris poden gestionar les reserves i la informació del seu allotjament des de qualsevol lloc, gràcies al servei d’una extranet de fàcil accés.

TuralGi ofereix un procés de reserva en línia, sense intermediaris ni despeses de gestió per als clients, a més de baixes comissions per als propietaris. En aquests moments, les reserves es poden fer a través del portal però està previst que properament es llanci una versió en APP, que es podrà descarregar gratuïtament a Google Store i Apple Store.