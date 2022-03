Un total de 1.022 persones residents a la de la demarcació de Girona rebran la prestació per a persones cuidadores no professionals a partir del mes de març, després que el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya hagi eliminat el termini d’espera de 18 mesos per a cobrar la subvenció.

D’aquesta manera, la prestació es podrà cobrar un cop aprovada, fet que també afectarà a les persones que actualment es trobaven dins del termini d’espera. Amb tot, els nous usuaris i usuàries de la prestació se sumaran a les 7.836 persones de la província de Girona que a dia d’avui ja la reben, amb el que es superaran els 8.850 beneficiaris de la prestació a les comarques gironines. El cuidador o cuidadora no professional és un familiar, de fins a tercer grau de parentiu, que conviu amb la persona en situació de dependència i l’atén de forma continuada en les tasques quotidianes que no pot realitzar per ella mateixa. En aquest sentit, l’ajut promou el manteniment a la pròpia llar de les persones amb un grau de dependència reconegut.

L’eliminació del termini d’espera arriba després que l’any 2012, quan es va aprovar la resolució favorable, el Govern espanyol decidís ajornar el cobrament de la prestació fins a un màxim de dos anys. El 2017 el departament va rebaixar aquest termini als 18 mesos com a màxim i ara ha decidit suprimir-lo completament. Segons la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, «esperar 18 mesos per a cobrar és un temps massa llarg per a la persona amb dependència i per a les seves famílies».

La nova mesura beneficiarà a 6.400 persones arreu del territori català i compta amb una inversió mensual d’1,4 milions d’euros, que pot variar en funció dels beneficiaris que es vagin incorporant al sistema, i que serà d’uns 17 milions anuals. Durant el 2022, el departament de Drets Socials preveu invertir 255 milions d’euros (davant els 234 de l’any passat) per a arribar a les 88.000 persones cuidadores no professionals presents a Catalunya.