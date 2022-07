Un turisme i un camió van col·lisionar ahir en un accident de trànsit a la C-66, a Sant Juià de Ramis. Els fets es van produir pels volts de dos quarts d’onze del matí al punt quilomètric 32 de la C-66 al seu pas per Sant Julià de Ramis. Per causes que es desconeixen, els dos vehicles van impactar i, fruit de la col·lisió, un turisme amb matrícula estrangera va quedar totalment bolcat enmig de la calçada.

El sinistre no va provocar ferits. Tot i això, a conseqüència de l’accident, els serveis d’emergències van tallar un carril de la C-66 per efectuar els treballs de retirada del vehicle accidentat.