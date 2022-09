Gairebé la meitat de gironins ha fumat alguna vegada a la seva vida

El tabaquisme és la principal causa de càncer de pulmó, tenint en compte que el fum del tabac allibera més de 5.000 químics, molts dels quals són nocius. Se sap que almenys 70 d’aquests poden causar càncer. Aquests químics nocius entren als nostres pulmons i es dispersen per tot el cos. El dany continuat i acumulatiu de l’ADN a la mateixa cèl·lula és el que fa que es torni cancerosa; proliferant descontroladament i donant lloc a un tumor.

En commemoració a la Setmana Europea del Càncer de Pulmó, Salut recorda a través de diverses campanyes que la millor prevenció és no fumar o deixar de fer-ho, atès que més del 80% dels casos d’aquest càncer estan relacionats amb el tabac.

La xifra de població fumadora a la Regió Sanitària de Girona ha anat oscil·lant en els darrers anys, malgrat que està bastant estabilitzada. Segons les darreres dades del 2020-2021, a la Regió Sanitària de Girona un 22,7% de la població major de 15 anys fuma de manera diària (20,9%) o ocasional (1,8%), xifra molt semblant a la mitjana de Catalunya, que és de 22,6% (2021). Respecte a l’evolució dels darrers anys, al 2018-2019 era del 23,5% (a Catalunya 23,9% el 2019) i al 2019-2020 va baixar al 22,3% (a Catalunya 24,6% el 2020).

D’altra banda, segons les dades de la mateixa enquesta feta a la població, gairebé la meitat de gironins han fumat algun cop a la seva vida. Concretament, el 46,8% fuma actualment o be ha fumat anteriorment, mentre que el 53,2% es considera no fumador. Una altra dada destacada és que gairebé una de cada tres persones ha fumat diàriament almenys sis o més mesos algun cop a la seva vida i un 63,8% no ha fumat mai.

Les patologies relacionades amb el consum de tabac són un dels motius més freqüents de consulta en l’àmbit sanitari en general i en l’atenció primària en particular. Per això el tabaquisme és considerat actualment el primer problema de salut pública que es pot prevenir.

Tractar el tabaquisme

Abordar la problemàtica del tabaquisme inclou estratègies de prevenció, de vigilància del consum del tabac, protegir a la població del fum del tabac, oferir ajuda per a l’abandonament, advertir dels perills del tabac, fer complir les prohibicions sobre publicitat, promoció i patrocini i augmentar els impostos del tabac. Des de l’atenció primària s’aborda el consum a la consulta individualitzada i també s’aposta per les intervencions grupals.

De fet, el 56,8% de la població fumadora enquestada admet que el seu metge de capçalera li ha recomanat que deixi o baixi el seu consum de tabac. Mentre que un 43,1% manifesta que el seu metge mai no li ha parlat del consum del tabac ni dels seus efectes.

Respecte a les possibles alternatives a les cigarretes convencionals, un 1% de la població diu que fa ús de la cigarreta electrònica, un 5,3% l’ha provada en el passat i un 4,7% només l’ha provada. En canvi, el 93,4% de gironins fumadors utilitza o ha utilitzat la cigarreta electrònica amb nicotina.

Càncer més freqüent en homes

Segons el registre del càncer a Girona publicat l’any passat, amb estimacions de la incidència i mortalitat fins aquest any, es va calcular que el càncer de pulmó seria el de major letalitat amb 294 morts (19% del total de morts per càncer a la demarcació de Girona), seguit del càncer colorectal amb 225 casos (14% del total) i de mama 97 defuncions (6%).

Respecte a les principals localitzacions tumorals i la mortalitat, en tots dos sexes, el càncer de pulmó serà el de major letalitat amb 294 morts (19% del total de morts per càncer a la demarcació de Girona), seguit del càncer colorectal amb 225 casos (14% del total) i de mama 97 defuncions (6%). Les tres primeres localitzacions per sexe i edat seran el càncer de pulmó, còlon-recte i pròstata en homes i el càncer de mama, còlon i pulmó en dones.

L’epidemiòleg del Pla Director d’Oncologia de l’ICO, Rafel Marcos-Gragera, va constatar que el tabac provoca el 20% de tumors i és la principal causa de l’augment del càncer de pulmó en les dones. En el cas de les dones, el tumor més freqüent continua sent el de mama, tot i que n’hi ha d’altres tipologies que van en augment.