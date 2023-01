El sorteig del concurs de la campanya de Nadal del Mercat d’Olot, titulat «Aquest Nadal, el Tió t’omple el sarró», es va celebrar dissabte lliurant 8 premis de 250€.

L’acte va comptar amb la presència del president de l’Associació de Placers, Jordi Vilarrasa; Fermí Corominas, de l’Associació de Placers, i la regidora de Comerç d’Olot, Gemma Canalias.

Tres infants van ser els encarregats d’escollir les butlletes premiades del sorteig, que es va transmetre en directe a través del compte d’Instagram del Mercat d’Olot.

Per participar en aquesta iniciativa promocional només calia omplir les butlletes que els placers entregaven per cada compra feta i dipositar-la a qualsevol de les urnes instal·lades al Mercat d’Olot. Aquest any s’han omplert i exhaurit les 31.000 butlletes, totes les que es disposaven per a la campanya (l’any passat van ser 22.000).

El president de l’Associació de Placers, Jordi Vilarrasa, va destacar el canvi introduït aquest any, amb l’ampliació de premis «amb la voluntat d’arribar al màxim nombre de ciutadans». Per la seva banda, la regidora de Comerç d’Olot, Gemma Canalias, va donar l’enhorabona als guanyadors i guanyadores subratllant «l’èxit d’aquesta iniciativa que permet premiar la fidelitat dels clients i, sobretot, potenciar el comerç local, de proximitat i qualitat de la ciutat».