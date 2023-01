Noguer serà candidat a l’alcaldia de Banyoles per cinquena vegada

L’assemblea local de Junts per Catalunya de Banyoles va escollir ahir per unanimitat Miquel Noguer com a candidat a la reelecció a l’alcaldia a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Noguer afrontarà els comicis per cinquena vegada amb l’objectiu de governar la capital del Pla de l’Estany fins al 2027.

Miquel Noguer (1963), és l’alcalde de Banyoles des del 2007, i ha governat la ciutat amb majoria absoluta durant les tres darreres legislatures, del 2011 fins avui. Durant la proclamació com a candidat a l’alcaldia, Noguer va agrair la confiança dels militants i va destacar que manté «el compromís i la il·lusió» per poder continuar la transformació de Banyoles. Noguer va agrair a la militància la confiança que se li torna a donar i va afegir que «el suport de la ciutadania, al llarg de tots aquests anys, representa un gran honor i una gran responsabilitat». Els militants de Junts per Catalunya de Banyoles ja treballen en un programa electoral amb la voluntat que la ciutadania els renovi la confiança per quatre anys més. Pròximament, el cap de llista oferirà una roda informativa en què detallarà els grans eixos per la pròxima legislatura i al mes de març presentarà l’equip que formarà la candidatura en un acte obert a tota la ciutadania. Un plenari de 17 a 21 regidors Durant aquesta darrera legislatura, la ciutat de Banyoles ha sobrepassat el llindar dels 20.000 habitants i per tant, el nombre de regidors que formaran el ple municipal passarà de disset a vint-i-un representants. En aquest sentit, i abans de les eleccions municipals, el saló de plens de l’ajuntament serà reformat per encabir-hi els quatre nous regidors.