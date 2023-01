Els actes vandàlics relacionats amb la tala d'arbres que ha patit l'última setmana Vilademuls, al Pla de l'Estany, continuen. Aquest dissabte, se n'han comptat 18 més de serrats (entre pins i alzines) en un camí de bosc que condueix a Sant Baldiri, Bàscara i Parets d'Empordà. Un veí n'ha alertat l'ajuntament, quan ha descobert la destrossa passejant amb el seu gos. Ara, els Bombers estan inspeccionant la zona per revisar que no n'hi hagi més. I és que el o els responsables d'aquestes actuacions deixen el tronc serrat sense que arribi a caure, en espera que el vent l'arrossegui i l'escapci. I això preocupa al consistori. "Hem demanat als veïns que sobretot no circulin per allà, per seguretat", explica l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés.

Vilademuls denuncia atacs vandàlics al municipi L'Ajuntament ja havia denunciat els fets als Mossos, després que la setmana passada es localitzessin vuit arbres caiguts a conseqüència d'aquest 'modus operandi'. Tres estaven a la zona on hi ha el dipòsit municipal d'aigua de Sant Baldiri. En aquest cas, els arbres van provocar desperfectes a l'estructura externa del dipòsit, però no el van arribar a rebentar. Els altres cinc arbres talats es van trobar a la zona del cementiri. En aquest cas, en dos actes vandàlics diferents. Un dia se'n van serrar tres, i un altre dos més. Els Bombers van haver de desplaçar-s'hi per poder retirar l'arbrat de manera segura i evitar que caigués la paret perimetral. Segons informa l'Ajuntament de Vilademuls, els investigadors treballen amb la hipòtesi que un sol individu estigui al darrere d'aquesta sèrie d'actes vandàlics. Tots els arbres s'han serrat amb una motoserra. De moment, però, no s'ha pogut identificar el responsable.