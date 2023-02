Tretze alumnes de l'institut Salvador Espriu de Salt (Gironès) participen en un projecte pilot, 'Escolteu-nos', una iniciativa que neix amb la voluntat de donar veu als joves gironins i acostar-los a la vida política. El projecte, impulsat per la Coordinadora d'ONG Solidàries i amb el suport de la Diputació de Girona, dona continuïtat a una col·laboració que va néixer l’any passat amb 'ODS als instituts gironins', en què una exposició va itinerant per vuit instituts de secundària gironins, un per cada comarca.

Aquest projecte, de fet, es manté actiu enguany. Els estudiants visiten la Diputació per veure'n el funcionament i, d'aquí a unes setmanes, ells mateixos protagonitzaran un ple. Durant la visita, el president de l'ens, Miquel Noguer, els ha rebut i els emplaçat a conèixer per dins la institució. "Els joves sou el futur d'aquest país i és important que conegueu, a fons i des de dins, el funcionament de l'administració pública. A la Diputació, treballem perquè la vida política estigui cada vegada més a prop vostre i perquè us en sentiu partícips", els ha etzibat. En la visita també hi han estat presents un representant de cada grup polític amb representació. "Amb aquest projecte, promovem els ODS 4 (Educació), el 16 (Pau, justícia i institucions sòlides) i el 17 (Aliances per obtenir els objectius). Volem que els joves aprengueu què fa la Diputació i també volem escoltar el que digueu», ha destacat el diputat d'ERC Joan Fàbrega. Després de la trobada al saló de sessions, els alumnes, que estan cursant l'assignatura optativa 'Ciutadania, política i dret', han pogut conèixer el funcionament de l'ens, amb trobades específiques amb els representants dels diferents grups polítics, i també amb el secretari i la interventora. Dues visites a la Diputació Aquest projecte pilot inclou dues visites més a la corporació. El proper 21 de febrer, es tornaran a reunir amb els grups polítics i, posteriorment, presenciaran un ple ordinari de la Diputació. Finalment, el 16 de març, ells mateixos protagonitzaran un ple en el qual debatran una moció que hauran treballat prèviament a l'institut. El projecte, doncs, pretén també esdevenir un "altaveu" per a aquests joves, perquè cadascun d'ells hi pugui expressar les seves inquietuds polítiques. Aquestes visites seran enregistrades i se n'editarà un petit reportatge que s'emetrà durant la tercera Jornada dels ODS, que la Diputació de Girona organitzarà el proper 24 de març a l'Auditori Palau de Congressos de Girona. Enguany, la temàtica tractarà sobre la joventut i el món local.