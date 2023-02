Les masies tradicionals i els blocs plurifamiliars construïts entre els anys 60 i 80 són dues de les tipologies d’habitatges més habituals a les comarques gironines. Moltes d’elles, però, són construccions envellides. Per tal de promoure-hi una rehabilitació energètica, la Diputació de Girona i l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les comarques de Girona han impulsat un estudi per ajudar a entendre el comportament energètic dels habitatges i dur-hi a terme actuacions per millorar-ne l’eficiència. Entre les conclusions s’observa que, en el cas dels blocs de pisos, es pot aconseguir una bona rehabilitació energètica per menys de 15.000 euros. En el cas de les masies i cases rurals, molt més àmplies, se’n necessiten uns 25.000 de mitjana. L’estudi s'ha presentat a la Casa de Cultura de Girona.

Per elaborar l’estudi, s’han analitzat 623 masies tradicionals i cases rurals de Llagostera, Olot, Sant Feliu de Buixalleu, Blanes i Figueres. En el cas dels immobles plurifamiliars, se n’han observat 5.066 entre Palafrugell, l’Escala, Girona, Ripoll i Arbúcies. L’informe porta per títol "Identificació de les tipologies edificatòries i de les solucions energètiques dels habitatges de les comarques gironines". Es tracta d’un treball desenvolupat per la cooperativa Cíclica que vol oferir una visió de l’estat energètic d’una part representativa del parc d’edificis de la demarcació, per tal de fomentar intervencions que afavoreixin la reducció de les emissions de CO2 i el confort de les llars. Una «eina pràctica» La Diputació explica que l’estudi pretén ser «una eina pràctica», tant per a la ciutadania com per als professionals, «perquè puguin entendre el comportament energètic de l’habitatge i conèixer quines solucions s’hi poden aplicar per millorar-lo i quin cost estimat tindrien». D’aquesta manera, s’ha analitzat el sistema constructiu d’aquests dos tipus d’edificis i se n’ha estudiat el comportament energètic a través d’un quadre amb diferents indicadors (demanda de calefacció, qualificació energètica de demanda de calefacció, el consum primari total i la qualificació del consum global). Partint d’aquestes dades, s’han identificat les possibles actuacions de millora encaminades a accelerar el procés de descarbonització i s’ha valorat en termes econòmics el cost que tindria la implantació d’aquestes millores. L’objectiu és promoure aquest tipus de rehabilitacions.