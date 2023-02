La territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça critica que se'ls ompli de "drets i deures" i reclamen una reunió urgent per abordar amb el Govern la declaració d'emergència cinegètica a les Gavarres i Rocacorba. En un comunicat, el col·lectiu acusa Acció Climàtica de menystenir-los presentant la mesura sense comptar amb ells i reclamen que es tinguin en compte les especificitats de cada zona perquè les densitats no són iguals a tot arreu. Entre els motius, la federació creu que hi ha els períodes de sequera extrema que "han fet que els senglars es dispersin molt i no estiguin fixats", a més d'agrupar-se en ramats i concentrar-se en alguns punts en detriment d'altres amb menys aliment i aigua.

Això explicaria, per exemple, que a la zona de les Gavarres l'anterior temporada les societats cacessin 3.864 animals. "Mentre el Departament d'Acció Climàtica va marcar l'objectiu de matar-ne 4.492 i a 10 de febrer s'havia arribat als 2.407 (el 54% del total). Les dades avalen aquesta concentració en llocs concrets, ja que mentre la colla de Flaçà i la Pera n'ha matat 35 dels 111 exemplars objectiu; la de la Bisbal n'ha matat ja 105 dels 122 fixats", remarquen al comunicat. En aquest sentit, recorden que ja tenien "una proposta per part de les societats de caçadors relativa al pla de xoc de les Gavarres per minimitzar els danys a l’agricultura i els accidents de trànsit on hi ha espècies cinegètiques implicades i limitar l’abundància de senglars en alguns sectors" i critiquen que s'anul·lés una reunió per abordar-ho. La Generalitat declara l'emergència cinegètica a les Gavarres i Rocacorba Amb tot, el col·lectiu celebra la decisió de declarar l'emergència cinegètica i remarca que, a hores d'ara, la caça és "la millor eina de gestió que existeix per preservar l'equilibri dels ecosistemes i fer un control poblacional". Reduir-ne la densitat La Generalitat ha declarat l'emergència cinegètica en aquests dos massissos amb l'objectiu de reduir-hi la densitat de senglars en un 70%. Dels setze que hi ha actualment per quilòmetre quadrat es vol arribar a una mitjana d'entre quatre i cinc. Per aconseguir-ho, d'ençà que va començar la temporada de caça i fins a finals de maig es volen capturar més de 6.700 senglars en aquestes dues àrees boscoses, que comprenen més de 87.800 hectàrees.