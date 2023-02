L'Ajuntament d'Olot ha volgut retre homenatge a Lluís Solé Bassols per la seva contribució al carnaval. El consistori li ha entregat un guardó en reconeixement a la feina que ha desenvolupat, de forma ininterrompuda, des de la seva jubilació a través de la Colla Carnavalesca d'Olot i Castefollit de la Roca, i que continua fent als seus 93 anys d'edat. Aquest any, precisament, se celebren els 30 anys de la colla que el seu fill, Carles Solé, juntament amb altres va fundar, i que aquest cap de setmana desfilarà a la Gran Rua del Carnaval que organitza el Centres d'Iniciatives Turístiques d'Olot.

Nascut l’1 de setembre de 1929 a Batet de la Serra, Lluís Solé Bassols ha dedicat tota la seva vida al Carnaval. Als cinc mesos de vida, la seva família es va desplaçar al barri de Sant Cristòfor d’Olot i després d’una infància plena d’activitat, dels 14 als 16 anys, Solé va començar a aprendre l’ofici d’ebenista al taller d’en Rius. Posteriorment i durant 48 anys, va encarregar-se de perfeccionar el seu art amb els Germans Vives.

A partir de 1993, any de la seva jubilació, Solé ha estat un dels principals dinamitzadors de la colla la Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca, encarregant-se d’idear i fabricar les carrosses de l’equip. Arran de tot aquest treball, aquest dimecres 22 de febrer, Solé ha estat reconegut per l’Ajuntament d’Olot com un dels màxims propulsors de la cultura popular olotina.

L’alcalde d’Olot, Pep Berga, ha destacat la feina feta per Solé a l’entrega del reconeixement que s’ha portat a terme a l’Ajuntament d’Olot. Membres de la seva família, de la Carnavalesca i del CIT s’han reunit a l’acte que ha tingut lloc a la Sala Gussinyé.