A la caça de taxis «pirata» a Girona anunciats a TikTok

L’estiu és època d’afluència de turistes, i això implica un augment del bullici habitual a punts clau de transport, com són les estacions de tren o l’Aeroport de Girona. És sobretot en aquest context quan afloren els taxis il·legals o «pirata», que substitueixen la manca de llicències i requisits per uns preus potser més atractius pel passatger.

Per operar de forma professional calen dues llicències, una que autoritzi l’ús del vehicle i l’altra, atorgada per la Generalitat, que autoritza a fer un transport públic de viatgers en taxi (VT).

A la província de Girona, els agents de trànsit de Mossos d’Esquadra es troben amb dues casuístiques: la de particulars que fan de taxi sense la documentació pertinent, i la de taxis amb llicència que juguen a la picaresca i cometen infraccions. Les més habituals són la de no carregar passatgers dins el seu àmbit competencial, tal com l’autoritza la llicència de transports. Els Mossos també posen denúncies per no complir l’obligació de comunicar els seus serveis al registre telemàtic. Però la més «habitual» és la de circular amb el taxímetre apagat, per abaratir el preu al client.

El control dels taxis «pirata» es fa a partir de diversos canals, i més enllà de controls policials per detectar aquests infractors, una de les vies conegudes que tenen per publicitar-se i que permet atrapar-los és la de les xarxes socials: Wallapop, TikTok... Aquest tipus d’anuncis són habituals fora de l’àmbit reglat, i molts cops el mateix gremi del taxi n’està al corrent per traslladar la informació als Mossos. En aquestes xarxes es poden trobar anuncis de particulars que s’anuncien oferint per uns preus menors que els que el client pagaria per un servei de taxi, com ara un viatge Girona-Barcelona per 30 euros.

Amb tot, a la demarcació no té un problema «alarmant» amb l’intrusisme del sector del taxi, però es tracta d’una infracció que «sempre va apareixent», tot i que amb els anys s’ha «estabilitzat». Anys enrere, però, abans de la crisi econòmica, la cosa era diferent: «ara aquest tipus d’infracció està bastant estabilitzada, però temps enrere hi havia més incidències, que venien per part de francesos del sud que feien aquests serveis, i per l’activitat de l’Aeroport, que era molt més elevada», subratlla l’Inspector i Cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, Joan Costa.

El perfil d’infractor que prova sort i opta per fer de taxi sense ser-ho és el d’un particular que estant o no a l’atur vol treure’s un sobresou. «Van a les estacions o a l’Aeroport, zones on hi ha turistes i gent que necessita moure’s i no té l’opció d’agafar un transport públic», explica Costa. Quan hi ha més moviment és a l’estiu, i es concentra a estacions i zones turístiques i de platja.

Multes molt elevades

Amb tot, jugar-se-la per «provar sort no surt gens a compte. Les multes pels taxistes il·legals són de 4.001 euros, i gràcies a un conveni amb el sector del taxi, juntament amb la multa, s’immobilitza el vehicle i la seva documentació, i no es pot tornar a utilitzar fins que no s’ha pagat la totalitat de l’import. «Es tracta d’una mesura de pressió que dissuadeix», sosté l’inspector.

Aquestes són les més elevades, però cometre infraccions dins el sector també surt car, i les multes per tenir el taxímetre apagat superen els 1.000 euros.

La gran majoria de les sancions són administratives, i només en casos on entren en conflicte drets dels treballadors es podria arribar a la via penal.

Però aquestes no són les úniques mesures per lluitar contra l’intrusisme al volant. El sergent Ricard Artigues detalla que recentment s’ha actualitzat la normativa, i actualment els Mossos poden obrir expedients sancionadors davant l’anunci d’un servei il·legal per xarxes socials sense que calgui anar al lloc ni enxampar in fraganti al conductor.

L’any passat els Mossos de Trànsit van realitzar 263 controls específics a les comarques gironines i van interposar 26 sancions per irregularitats en l’àmbit del taxi, de les quals el gruix van interposar-se a taxistes que van cometre alguna infracció. En aquest sentit, existeix un grup del cos específic que es dedica a fer seguiment de possibles taxis «pirata», i es fa una formació específica al col·lectiu de Trànsit per estar a «l’última» de les noves tendències de les picaresques del sector.

En últim lloc, els agents recorden que operar sense llicència pot comportar molts problemes si per mala sort el vehicle es veiés immers en un accident, ja que no comptaria amb l’assegurança específica. Si donat el cas el passatger resultés ferit, aquest podria no estar cobert per l’assegurança particular del conductor, perquè no cobreix el servei públic de passatgers.