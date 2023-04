Les estafes informàtiques no paren d’anar a l’alça i la ciberdelinqüència s’ha convertit en un problema per la policia, que cada vegada dedica més esforços a lluitar contra aquesta pràctica delictiva.

Les comarques gironines són precisament una de les 10 províncies espanyoles amb més incidència d’estafes informàtiques durant el 2022. Girona compta amb una taxa de 870,952 casos per cada 100.000 habitants. Aquest índex la converteix en la sisena província amb més afectació d’aquest ciberdelicte. Aquesta taxa s’extreu dels 6.809 casos registrats per la policia a tota la província durant l’any passat.Una xifra que va incrementar-se en prop del 27% respecte a l’any anterior.

En la primera posició de la llista hi ha la província de Sòria. Aquesta té la incidència més alta d’Espanya i s’hi superen els 1.083 casos d’estafes informàtiques per cada 100.000 habitants.Per darrere hi ha Àlaba (taxa de 953 casos); Valladolid (925), Saragossa (875) i Lleida (875).

Girona és la gran ciutat gironina on s’han registrat més denúncies d’estafes informàtiques durant el 2022

En canvi, a la part baixa de la taula hi ha Huelva. Compta amb l’índex més baix de l’Estat: 320 estafes informàtiques per cada 100.000 habitants. La ciutat autònoma deMelilla l’acompanya a la penúltima posició, ja que s’hi registren 369 casos per aquesta taxa de població.

Girona és, d'altra banda, la catorzena província amb més casos d’estafa informàtica denunciats durant el 2022.

Els 6.809 fets denunciats la ubiquen en aquest lloc de la llista. Es veu superada de molt lluny per les grans províncies. Madrid es troba en primer lloc amb 58.446 coneguts. El segon és per la de Barcelona amb 58.446 denúncies per estafa informàtica.

En canvi, la província amb menys casos és la de Terol (775). A la part baixa de la llista també s’hi situen les dues ciutats autònomes: Ceuta (474) i Melilla (322).

La meitat a les grans ciutats

Una altra dada a destacar sobre les comarques gironines és que dels 6.809 casos registrats durant l’any passat, gairebé la meitat van tenir lloc a les grans ciutats de la província. En aquestes nou poblacions que superen els 20.000 habitants es van denunciar 3.244 fets delictius d’aquest tipus.

Si s’analitzen els casos d’estafes coneguts en aquests grans municipis es pot veure que, en primer lloc, un gran nombre es concentra a la ciutat de Girona. Aquí es van denunciar 1.116 estafes informàtiques. Mentre que la segona població amb més casos és la de Figueres i se situa en els 398 fets. La tercera per nombre de denúncies és la ciutat d’Olot, amb 320 casos.

Lluita contra el cibercrim

La lluita contra aquest tipus de criminalitat ha obligat els cossos policials a posar-se al dia amb cibercriminalitat i sobretot, a apostar per professionals especialitzats en aquestes casuístiques, que cada cop més afecten la vida dels ciutadans.

El Ministeri de l’Interior de fet per primera vegada ha difós les dades de cibercrim juntament amb l’habitual balanç de criminalitat. Les dades mostren com la cibercriminalitat es va elevar a Girona en prop d’un 60% respecte la prepandèmia. Això suposa 7.097 infraccions penals respecte a les 4.442 del 2019. La pandèmia va fer enfilar aquest tipus de delictes comesos a Internet de forma estrepitosa i segueixen sense aturar-se. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2021, també s’hi pot veure que hi ha hagut un creixement, en aquest cas del 26,2% (5.624 infraccions).

A tot Espanya, aquesta criminalitat també no ha parat de pujar i el 2022 es va tancar amb 375.506 ciberdelictes, un 72% més que en prepandèmia.