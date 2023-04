Els usuaris del Casal d'Avis Sant Domènec de Puigcerdà ja poden utilitzar les noves instal·lacions que s'han adequat a la primera planta del Museu Cerdà. L'equipament s'ha posat en marxa en les darreres setmanes i personal de la Fundació Adis s'encarrega de les tasques de dinamització d'activitats i monitoratge. De fet, l'entitat hi ha traslladat en aquest mateix emplaçament el seu Espai Obert, on es duu a terme un programa d'estimulació cognitiva i de reforç de l'autonomia personal. També es continua oferint el servei de dinar al col·lectiu, que ara s'amplia als usuaris del casal d'avis. L'antiga seu va tancar arran de la pandèmia i, posteriorment, l'espai es va utilitzar per ampliar les dependències de la Biblioteca Comtat de Cerdanya.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que des dels anys 90 ja es preveia que la biblioteca acabaria ocupant l'espai de l'antic Casal d'Avis Sant Domènec, tenint en compte els requisits que determina el fet que aquest sigui un equipament de caire comarcal. Així, actualment hi ha una sala d'actes i l'apartat de la biblioteca infantil. Mentre, el nou equipament per a la gent gran, que es va anunciar ara fa un any, compta amb dues sales diferenciades, un espai de cuina i banys adaptats. Tot plegat, amb la idea que s'hi duguin a terme diverses activitats, a més de cursos, tallers i balls, entre d'altres. Piñeira espera que "els avis es facin seu" aquest espai, tot i que manté la possibilitat d'estudiar un nou canvi d'ubicació si es planteja una alternativa que "susciti consens" i sigui més adequada que l'actual. A més, està previst col·locar un semàfor amb polsador al pas de vianants que dona accés al museu, a més de dur a terme obres per ampliar l'aparcament durant aquesta primavera. A banda del casal, el Museu Cerdà compta amb uns espais dedicats a difondre com era la vida a l'edifici quan feia les funcions de convent, a més de sales on s'explica la família i la casa tradicional cerdana i la història de Puigcerdà.