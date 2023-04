Campanya de controls policials per evitar distraccions al volant durant tota la setmana a les comarques gironines.

Els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals durant tota la setmana vigilaran aquesta conducta.

L'octubre de l'any passat es van imposar 3.640 denúncies, la major part per l'ús del mòbil (2.256) en el marc de la mateixa campanya que coordina el Servei Català de Trànsit.

Això vol dir que es van denunciar de mitjana més de 300 conductors cada dia per l’ús del telèfon en la conducció. En aquest sentit, cada any a Catalunya es posen més de 20.000 sancions per manipular dispositius de telefonia mòbil o altres sistemes de comunicació durant la conducció, segons Trànsit.

Des de l’any passat la pèrdua de punts del permís de conduir és més elevada si s'usa el mòbil i la policia enxampa el conductor: són sis punts menys del carnet.

Primera causa d'accident

L’any 2022, les distraccions van continuar sent de la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes junt amb la infracció d’una norma de circulació i per davant de l’errada del conductor i la velocitat inadequada. En concret, van ser darrere d’un 24% de la sinistralitat, és a dir, d’una de cada 4 accidents amb víctimes.