La manca de llevadores està causant una situació «crítica» en el sistema sanitari, tal com denuncia el Col·legi d’Infermeres de Girona. En un comunicat, alerten que a Catalunya les dades segueixen empitjorant fins a tal punt que hi ha 17 llevadores per cada 100.000 dones i 10,47 llevadores per cada 1.000 naixements, segons dades d’un informe del Consell Internacional d’Infermeria (CIE) i fent al·lusió a la manca de professionals. Com a conseqüència, aquestes dades repercuteixen directament en l’atenció assistencial i la qualitat d’atenció a la dona i criatures i a la salut sexual reproductiva de la població.

Tanmateix, els drets de salut envers les dones també es veuen afectats, ja que s’origina una manca de planificació sanitària. Per exemple, afirmen que una de les accions més freqüents és suspendre activitats preventives i comunitàries pròpies de la llevadora com són: la prevenció ginecològica, l’educació per a la salut, els tallers per a joves, el suport i l’assessorament de grups de preparació per al naixement, el part, l’acompanyament en el postpart o l’acompanyament al climateri. Reivindiquen més llevadores per a garantir la salut de les dones Per tots aquests motius, les llevadores de Girona han planificat demà, amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, una diada festiva i a la vegada reivindicativa, per tal de donar a conèixer a la societat en general tots els seus rols professionals. La primera part de la diada es farà al Parc de les Ribes del Ter i la Devesa de Girona amb una sessió de ioga per a embarassades i una trobada de postpart i alletament per a dones i famílies. A continuació, a la seu col·legial es farà una tertúlia amb la periodista Laia Perearnau i Colomer.