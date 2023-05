La polèmica llei del "només sí és sí" ha provocat una onada de revisió de sentències a les Audiències Provincials de tot l'Estat per la baixada de penes mínimes d'alguns delictes sexuals. Segons les dades que ha difós avui el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), des que va entrar en vigor la llei (7 d'octubre de 2022), l'Audiència de Girona ha revisat 11 sentències, de les quals 8 s'ha reduït la pena imposada al condemnat. En dos casos, els condemnats han sortit de la presó.

Girona és la província on s'han fet menys revisions i on s'han abaixat menys condemnes. L'Audiència de Lleida n'ha fet 19 i n'ha rebaixat 9; la de Tarragona n'ha fet 47 i n'ha rebaixat 24; i la de Barcelona n'ha revisat 146 i n'ha rebaixat 47. En total s'ha tret de la presó a 8 persones condemnades per delictes sexuals segons estableix la nova llei 10/2022.

Aquesta dinàmica d'excarceracions és el que ha provocat que el Govern hagi obert la porta a revisar la llei per apujar penes que s'havien rebaixat, com ara la de violació, que va passar d'una pena mínima de 6 anys a 4. Tot plegat per l'híbrid que va fer la llei dels conceptes d'abús sexual (sense violència o intimidació) i d'agressió sexual (amb violència o intimidació), ja que el fet de posar-los en el mateix calaix ha obligat a ja que el fet de posar-los en el mateix calaix ha obligat a eixamplar la forquilla de penes.

Els Tribunals de Justícia també han rebaixat penes de sentències de delictes sexuals que encara no eren fermes i encara estaven en procés de recurs. Pel que fa al Tribunal de Justícia català (TSJC), ha rebaixat 7 condemnes, essent una de les quals la d'un jove que va violar una amiga seva a Sant Feliu de Guíxols l'abril de 2019 i que havia estat condemnat per l'Audiència de Girona a 9 anys i mig de presó. El TSJC va rebaixar la pena a 4 anys i mig, va absoldre'l d'un dels delictes i pel que fa al delicte d'agressió sexual, va fer la rebaixa aplicant el nou barem de pena per la violació, passant de 6 a 4.

Per contra, no hi ha dades dels jutjats Penals, que també tenen competència per jutjar casos contra la llibertat sexual que tinguin penes de fins a 5 anys de presó. El Consell sosté que no s'han tingut en compte per la "dificultat" d'aconseguir les dades.

En xifres globals, les audiències de tot l'Estat han fet 2.138 revisions, essent la de Madrid la que n'ha fet més (479). N'hi ha, en canvi, que no n'han fet cap (Màlaga, Santa Cruz de Tenerife, Illes Balears, Toledo, Valladolid, Zamora, Saragossa, Àvila, Badajoz, Cadis, Guadalajara i Cantàbria).

De totes les revisions, es van fer 940 rebaixes de condemna i 103 excarceracions. Hi ha 231 sentències més que encara estan en tràmit.

El Consell ha informat que donarà dades periòdiques de les revisions de condemna que es facin a les Audiències, als Tribunals de Justícia, al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional.