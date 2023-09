Els casos de bronquiolitis a Girona gairebé es dupliquen en una setmana

La tornada a l’escola després de les vacances sempre causa un augment de la circulació de virus respiratoris i, sobretot, es veu reflectit en un increment del causant de la bronquiolitis, tal com corroboren les dades del Departament de Salut, actualitzades ahir.

De fet, la setmana passada el nombre de casos de bronquiolitis infantil a la Regió Sanitària de Girona es va gairebé duplicar i es va passar de 18 a 31, xifra que no s’assolia des de mitjans maig. La franja d’edat que concentra més afectats és la de 0 a 4 anys, amb un total de 22, 10 dels quals no arriben a l’any. Seguidament, de 5 a 14 anys hi ha un cas i de més de 14 n’hi ha 8.

De moment la circulació del virus és baixa i no té res a veure amb el pic que es va assolir la tardor passada, a mitjans novembre, quan es van superar els 200 casos. Segons la tendència dels darrers anys, està previst que la circulació del virus vagi augmentant amb l’arribada de la tardor.

Per altra banda, la majoria de virus respiratoris estan estabilitzats, amb un lleuger increment de la grip. La setmana passada es van registrar 127 casos, 15 més que l’anterior. Respecte a la covid, segueix la tendència a la baixa després de l’augment de l’agost passat tot i que la xifra encara és bastant alta, amb més de 500 casos setmanals, xifres habituals de la tardor passada. El cap de servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l’hospital Josep Trueta, Antoni Castro, matisa que el comportament del virus de la covid-19 «encara no està definit» i tot i que al principi apuntava que seria estacional ara ja no està del tot clar veient el repunt de casos que hi ha hagut aquest estiu.

En el conjunt de Catalunya, la distribució de virus mostra el SARS-CoV-2 com el més freqüent (29,2%) seguit del rinovirus (20,8% de les mostres), del parainfluenzae (6,1%), de l’enterovirus (1,6%). La grip i el VRS representen cadascun el 0,77% de les mostres. Seguidament, el nombre de persones ingressades amb coronavirus en llits convencionals comença a seguir la tendència descendent de la incidència des de fa setmanes.