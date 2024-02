Els pagesos gironins reclamen una reunió amb el conseller l'Acció Climàtica, David Mascort, aquest dimecres i amenacen amb "apujar el to" i allargar les protestes si no es produeix. El portaveu d'Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, diu que esperen que el conseller acudeixi a algun dels talls que hi ha en marxa arreu de Catalunya; però avisa que estan preparats per continuar amb les seves reivindicacions i que, si aquest migdia no hi ha avenços, mantindran el bloqueig a l'AP-7 i l'N-II a Pontós, a l'Alt Empordà, més enllà de dijous.

La fred i la Tramuntana no faran afluixar la protesta pagesa que des d'aquest dimarts talla l'AP-7 i l'N-II al seu pas per Pontós. Després de passar la primera nit al ras, els concentrats carreguen bales de palla i fems i tractors per continuar obstaculitzant l'autopista. De moment, han comunicat que ho faran fins aquest dijous però no descarten allargar el tall. De fet, Ginebreda ja ha explicat que tenen la documentació preparada i, que si aquest migdia no hi ha avenços, es quedaran més dies.

El sector exigeix una reunió urgent amb el conseller d'Acció Climàtica. "Després que ahir no ens delectés amb la seva presència, aquest matí hem engegat els contactes i connexions polítiques per intentar forçar aquesta trobada i que sigui avui aquí o en algun altres tall però que es presenti", diu Ginebreda. "Ha de dir què pensa fer amb les peticions que li hem posat sobre la taula i presentar alguna proposta", afegeix.

Ginebreda, a més, deixa clar que els pagesos estan organitzats i que no estan "cansats". Al contrari, "cada vegada estan més enfadats i tenim ganes de quedar-nos aquí a defensar el que ens importa, que és la nostra professió".

"Som germans. Hem de cooperar enlloc de competir"

Pagesos de la Catalunya del Nord i Occitània s'han unit aquest dimecres al migdia al tall de l'AP-7 i l'N-II a Pontós en "solidaritat" amb els agricultors catalans per uns problemes "compartits". "És un primer pas que havíem de fer fa temps. Som germans, estem al costat i no podem continuar sense cooperar. Hem de fer cooperació enlloc de competició", ha dit un dels portaveus de la Confederació Pagesa, Eloi Grau. En aquest sentit, ha dit que també els afecta el canvi climàtic, la transició agroecològica i la burocràcia i que cal "fer taula rasa amb els tractats de lliure comerç i sortir de l'Organització Mundial del Comerç (OMC)".

La vintena d'agricultors han arribat poc abans de les dotze del migdia des de diferents punts i tenen dinaran fideuada a peu d'autopista amb els congregats a la protesta gironina. Durant l'acte, han llegit un manifest conjunt -que han anomenat 'Declaració de Pontós'- entre les tres organitzacions convocants -Unió de Pagesos, Revolta Pagesa i Confederació Pagesa- on han constatat la difícil situació que passa la pagesia europea pels baixos preus que es paguen, l'encariment de costos de producció, els efectes de la sequera, la càrrega burocràtica i els efectes de la nova PAC, entre d'altres.

Per això, han dit, que tenen la voluntat d'unir-se per reclamar solucions per aconseguir que la pagesia "pugui viure amb dignitat la seva professió". Entre les demandes compartides, hi ha el cessament "immediat" de les negociacions de tractat del lliure comerç i la sortida de l'agricultura i l'alimentació de les "actuals regles de l'OMC.

També exigeixen l'eliminació de la "competència deslleial", revisar la PAC i la directiva de les pràctiques "deslleials" a la cadena alimentaria que "collen el primer esgraó, la producció agrària" o la defensa de l'aigua com un bé públic, entre d'altres.

"Estem aquí perquè necessitem canvis. No podem continuar així molt de temps. Estem morint en benefici d'una industrialització de l'agricultura. Si volem menjar d'aquí a deu anys, hem de fer canvis", ha dit Grau durant l'atenció als mitjans de comunicació.

Un cop acabats els parlaments, ha començat l'actuació de en solitari de Josep Maria Cantimplora, el cantant de Brahms.

"Menystinguts"

Un dels membres de Revolta Pagesa va anunciar dimarts que volen resultats concrets de les primeres negociacions que havien obert. Uns resultats que s’haurien d’haver aconseguit en la reunió pactada aquest dimarts però on no hi ha assistit el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. Segons els membres d’aquest moviment, el titular d’Acció Climàtica s’ha excusat per “motius personals”. Malgrat tot, se senten “menystinguts” per l’executiu català i demanen que se’ls escoltin.

Mentrestant, dimarts a la tarda es va organitzar un concert enmig de l’autopista. Després de dinar, els pagesos van deixar espai en tota la calçada i van fer entrar un tractor amb un remolc que s’ha convertit en l’escenari improvisat per l’orquestra Di-versiones i el grup Pelukass.

Sobre les sis de la tarda, la banda de Calonge va pujar dalt de l’escenari per versionar alguns dels temes més festius de les últimes dècades. El concert va servir com a revulsiu per a molts dels manifestants, que van ballar al ritme de l’orquestra.

Una distracció que va ajudara entrar en calor en un ambient més fred que les protestes anteriors amb temperatures inferiors i una tramuntana que no va donar treva des de mig matí. Malgrat tot, els organitzadors asseguren que els queden “moltes forces” per tirar endavant amb la protesta fins el dijous.