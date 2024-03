Conservació de carreteres continua els treballs a l’AP-7 i a la nacional N-II per poder reparar els danys ocasionats per les protestes dels pagesos i reobrir el pas als vehicles. De moment, hi ha 18 quilòmetres tallats a l’autopista entre les poblacions de Borrassà i Vilademuls (Alt Empordà) i 12 quilòmetres de l'N-II entre Bàscara i Vilamalla (Alt Empordà). Les taques consisteixen en la retirada d’arbrat i deixalles, la reparació de les tanques malmeses i tornar a asfaltar alguns trams que es van fer malbé per la crema de pneumàtics. La previsió és que aquest divendres a la tarda es reobri la nacional i també un carril per cada sentit a l’AP-7. Tanmateix, els treballs per obrir completament l’autopista no finalitzarien fins diumenge.