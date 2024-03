Alerta Solidària ha denunciat aquest divendres que l'amnistia hagi deixat fora el delicte de coaccions i ha lamentat que els partits no hagin aprofitat "una nova oportunitat" per incorporar-lo a la llei. "Han procurat de nou pels de sempre i han mostrat quin és el grau d'importància que donen als de baix", critica. En un comunicat, l'entitat exposa el cas d'un condemnat que identifica com 'En Joan de l'Empordà' per un delicte de coaccions a 2 anys i quatre mesos després de la visita del rei a la tardor del 2020. L'home va ser jutjat el 9 d'octubre passat i a principis de febrer l'Audiència de Barcelona va ratificar la condemna "en un temps rècord".

Alerta Solidària afirma que el cas d''En Joan de l'Empordà' "no importava als negociadors". "Vam alertar a ERC i Junts que el text de la llei, sota la interpretació interessada d'un jutge, deixa fora de l'amnistia el Joan. Vam fer notar que el text no explicita el delicte de coaccions i vam sol·licitar que esmenessin aquest error", explica. "Confessem la decepció dels qui hem seguit el cas i acompanyem en Joan. És l’estat anímic compartit amb els seus pares. No així el que sent el principal afectat que explica que no pot sentir-se decebut respecte d’aquells en qui ja no confiava", continua el comunicat. Amb tot, Alerta Solidària deixa clar en el comunicat que "amb amnistia o sense" seguirà "batallant" pels procediments penals que queden oberts i per enfrontar-se a un Estat, diu, que "no ha desmantellat ni una sola de les eines repressives al seu abast". L’Audiència de Barcelona ratifica la condemna de presó a un independentista empordanès per les protestes de la visita del rei