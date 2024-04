Planoles detecta les fuites que eleven el consum d'aigua al municipi i espera arribar als nivells permesos al maig

L'Ajuntament de Planoles ha detectat dues fuites a la xarxa que feien elevar el consum d'aigua. De fet, a principis d'any el consum se situava als 550 litres per habitant i dia -el màxim permès és 230-, tot i que fa un mes i mig van poder arreglar una primera fuita que va permetre reduir aquest consum fins als 260 litres. Ara, a través d'una empresa especialitzada que van contractar per instal·lar comptadors per detectar les anomalies, han trobat una segona fuita que ja han començat a arreglar amb la substitució del tub per un de nou. En concret, aquests dues fuites els feien perdre uns 74.000 litres d'aigua. L'alcalde de Planoles, David Verge, ha dit que esperen que aquest mes de maig els consums ja es trobin dins del límit permès.

A principis d'any Planoles va contractar una empresa externa per instal·lar comptadors en diferents punts de la xarxa d'aigua per cercar possibles fuites i procedir al seu arranjament. Segons un estudi elaborat per l'Agència Catalana de l'Aigua, aquest municipi del Ripollès consumia un total de 550 litres per habitant i dia, una xifra molt per sobre del màxim permès, establert als 230 litres.

Fa aproximadament un mes i mig van detectar una fuita que perdia uns 30.000 litres d'aigua i ja van procedir a arreglar-la. Això els va permetre baixar el consum d'aigua fins als 260 litres. Ara, el consistori ha detectat una segona fuita, que ja s'està arreglant. En concret, la fuita s'ha detectat entre la zona de Cruells i les Casetes i els tècnics procediran a posar un tub nou de gairebé un quilòmetre de llarg. "Un cop s'hagi acabat l'obra, posarem els comptadors a zero i veurem quin estalvi tenim, però espero que aquest mes de maig ja estiguem per sota els 230 litres per habitant/dia", exposa el batlle.