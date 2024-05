Diana Ballart, un treball de formigueta per arribar molt lluny

L’objectiu de fer un món millor és possible per a Diana Ballart amb la creació d’un dispositiu mèdic en forma de caramel-piruleta intel·ligent capaç de detectar malalties a partir de la saliva. Mai havia estat tan fàcil perquè assaborir un caramel tothom pot fer-ho. I el resultat pot determinar quina malaltia es pateix.

La CEO de Smart Lollipop, Diana Ballart va protagonitzar una de les ponències de la gala de la Nit de la Dona. La seva és una història que neix al Parc Científic de la Universitat de Girona i arran de participar en una competició d’innovació que va reunir 7.000 participants. Tots els participants van tenir davant seu un repte: diagnosticar malalties tropicals i la idea de Ballart va resultar guanyadora. En aquell moment va néixer la piruleta intel·ligent gironina. Quedava, però, encara un llarg camí que s’haurà de completar quan, en breu, aquest dispositiu mèdic arribi als hospitals. Ballart va emprendre a partir d’aquell concurs un llarg recorregut per, primer de tot, trobar el capital i els inversors necessaris per fer realitat la seva idea. A poc a poc, i després d’una estada a Silicon Valley, i dedicant-hi hores i moltes hores va aconseguir trobar el finançament -i sobretot la confiança- per acabar de desenvolupar aquell prototip. El 2021 va rebre la primera subvenció pública que li va permetre posar el primer treballador en nòmina i amb la voluntat de créixer ha anat fent camí. El propòsit és, segons el seu relat, la missió. «Un treball de formigueta per arribar lluny», va afirmar.

Davant un auditori integrat majoritàriament per dones, aquesta emprenedora gironina va animar a tothom a treballar per un propòsit, sigui el que sigui. Ballart va fer una reflexió final per conscienciar de la necessitat de creure en el poder i la capacitat de les dones. Només el 20% de startups estan fundades per dones i únicament el 2% són de l’àmbit biotecnològic. Altres xifres per reflexionar: només el 10% d’inversors en startups són dones i només el 3% del capital risc van a empreses fundades per dones. Però la reflexió final que fonamenta el paper de la dona és aquest: 8 de cada 10 startups moren, però, les fundades per dones, tenen el doble de supervivència.