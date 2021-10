Diversos treballadors del rodatge en què Alec Baldwin va matar accidentalment a la directora de fotografia Halyna Hutchins havien protestat, el mateix dia de l’accident, per suposades males condicions laborals i falta de seguretat. Segons fonts citades pel diari Los Angeles Times, mitja dotzena d’assistents i operadors de càmera van dimitir en bloc el dia del fatal accident, ja que en les jornades prèvies hi va haver problemes amb aquesta mateixa arma, que en la seva opinió no estava correctament supervisada.

Així mateix, tres treballadors sense identificar van narrar a Los Angeles Times que un grup de tècnics es va queixar perquè hi havia «una falta de mesures de seguretat molt seriosa» al plató. Les protestes van arribar a tal punt que sis hores abans de l’incident, fins a mitja dotzena d’operadors de càmera van abandonar l’estudi i van ser reemplaçats per personal que no estava adscrit a cap sindicat professional.

Per la seva banda, l’oficina del Sheriff de Santa Fe, a l’estat de Nou Mèxic, va declinar fer comentaris al respecte i va afirmar que no tindrà més informació fins a la setmana que ve. L’actor Alec Baldwin va ser interrogat i tot seguit va ser posat en llibertat.