La Schubertíada celebrarà els seus trenta anys amb un trio de barítons, Matthias Goerne, Andrè Schuen i Manuel Walser, que actuaran tres dies consecutius a Vilabertran. El festival, que se celebrarà del 17 al 20 d'agost a Vilabertran, Castelló d'Empúries i Vilajuïga, ha avançat que també hi actuarà, per partida doble, d'un dels pianistes més sol·licitats del moment, Seong-Jin Cho.

El 17 d'agost hi haurà un recital del pianista sud-coreà, guanyador del Concurs Chopin de Varsòvia 2015,en la seva estrena a Catalunya. Interpretarà un exigent programa amb dues suites de Händel, les Variacions Händel de Brahms i els Gesänge der Frühe i els Estudis simfònics de Schumann.

Col·laborador habitual del tenor Matthias Goerne, un dels artistes més fidels de Schubertíada, l'acompanyarà en un segon recital el 19 d'agost. Tot i que fa quatre anys que actuen junts, serà el primer cop que ho facin a l'estat.

Pel que fa a Manuel Walser, el 18 d'agost protagonitzarà un recital amb la pianista japonesa Akemi Murakami centrat en el Cant del cigne de Franz Schubert.

El 20 d'agost serà el torn d'Andrè Schuen, artista exclusiu de Deutsche Grammophon, no faltarà a la cita anual a Vilabertran en la que serà la sisena actuació per a la Schubertíada al costat del seu company habitual, Daniel Heide, amb obres de Schubert, Korngold i els Kindertotenlieder de Mahler.

El festival empordanès ha posat a la venda les entrades per aquests primers quatre concerts i anunciarà la resta de la programació al març, però ja ha avançat que aquest any busca reforçar-se com a referència internacional en el circuit de la cançó poètica i el lied, torna a posar l'accent en l'obra de Johann Sebastian Bach i seguir apostant per l'expansió a nous espais.