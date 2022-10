Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals 2022 del Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros. El jurat reconeix la qualitat «creativa i interpretativa de la seva carrera» i la «naturalitat, versatilitat i audàcia» de les propostes de l'artista catalana. Alhora, també en destaca el seu «compromís amb la bellesa». Llicenciada en cant jazz per l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), la seva formació musical s'inicia als quatre anys, quan va començar els estudis de solfeig, saxo i piano clàssic, a més d'harmonia i cant jazz i flamenc. Cofundadora i cantant del grup Las Migas (2004 - 2010), també ha format un duet ocasional amb artistes com Toti Soler, Marco Mezquida o Refree.

El seu debut com a compositora i solista va arribar el 2012 amb '11 de novembre' (Universal), àlbum per al qual va rebre un disc d'or. L'èxit es va repetir dos anys després amb 'Granada' (Universal), publicat amb Raül Fernández 'Refree'. El 2017 va publicar 'Vestida de nit' (Universal Music), un projecte que pren el nom de la composició del mateix títol amb els seus pares, Glòria Cruz (lletra) i Càstor Pérez (música), després de més de cinc anys de gira amb un quintet de corda. Durant el 2019 va emprendre un 'tour' amb el pianista Marco Mezquida, una col·laboració que va acabar al Japó amb la gravació d'un disc en directe a la Blue Note de Tòquio anomenat 'MA. Live in Tokyo'. El 2 d'octubre del 2020 va publicar el seu últim disc, 'Farsa (género imposible)', un àlbum que recull tretze cançons originals i lletres pròpies –i algun poema prestat- que posa en diàleg tots els camps creatius. Al llarg de la seva carrera, també ha forjat col·laboracions amb altres disciplines culturals, com el teatre, la dansa o el cinema.