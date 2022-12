Catalunya es manté línia amb la tendència musical mundial i l'artista més escoltat pels catalans el 2022 a Spotify és Bad Bunny, com també ho és a tot el món. El podi, però, queda distribuït de manera diferent si s'analitzen les posicions inferiors, que Rauw Alejandro, Quevedo, Bizarrap i Rosalía, que es consolida en cinquena posició, segons dades facilitades per la plataforma a l'ACN. Quant als cantants catalans més reproduïts a Espanya, Rosalía assoleix la primera posició, seguida d'Aitana i Morad, un rànquing que es manté immutable quan s'analitzen els artistes catalans més escoltats al món aquest any. La cançó més escoltada a Catalunya és 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', de Bizarrap i Quevedo.

Després de la proposta de Bizarrap i Quevedo, la segueixen 'Tití me preguntó', de Bad Bunny; 'La bachata', de Manuel Turizo; 'Me porto bonito', de Bad Bunny i Chencho Corleone; 'Contentirte', de Jennifer Rojo; 'Despechá', de Rosalía; 'Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48', de Bizarrap i Tiago PZK; 'Cayó la noche' (feat. Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) [Remix], de Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné, EL IMA, Juseph, La Pantera i Quevedo; 'Desesperados', de Chencho Corleone i Rauw Alejandro; i 'Ojitos lindos', de Bad Bunny i Bomba Estéreo. Després de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Quevedo, Bizarrap i Rosalía, el 'top 10' d'artistes més escoltats a Catalunya aquest any el completen Anuel AA, Myke Towers, Duki, Morad i Jhayco. Finalment, quant als músics catalans més escoltats a tot Espanya hi ha, en quarta posició, Estopa, seguit Bad Gyal, Juan Magán, Nil Moliner, Rigoberta Bandini, Antonio Orozco i Cyril Kamer.