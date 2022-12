Rodrigo Cuevas, primer artista confirmat de l’(a)phònica de Banyoles

Rodrigo Cuevas és el primer artista confirmat per a l’(a)phònica del 2023. El Festival de la Veu de Banyoles celebrarà la 19a edició del 30 de juny al 2 de juliol, i ja ha anunciat el primer nom: acollirà el primer concert de la nova gira de l’artista asturià Rodrigo Cuevas, que actuarà el 30 de juny al Club Natació Banyoles.

Després d’una llarga i reeixida gira amb Trópico de Covadonga, que ja va passar per l’(a)phònica el 2021 exhaurint totes les entrades, Cuevas està cuinant el que serà el seu tercer àlbum d’estudi, produït per Eduardo Cabra, que inclourà un nou espectacle per dur-lo al directe.

Les entrades es posen a la venda avui a les 10 del matí.