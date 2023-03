El festival Castell de Peralada és una de les cites ineludibles de la música i les arts escèniques dels estius de la Costa Brava. Durant 37 edicions, han passat per l'escenari artistes i espectacles "icònics" que formen part de la història cultural del país. Per posar-ho a disposició del públic i de projectes culturals i d'investigació, el festival ha començat a digitalitzar les fotografies, els catàlegs i els programes de mà que formen part dels fons d'arxiu. La plataforma comença a caminar i que es preveu que estigui "completa" l'any 2026, a punt per celebrar el 40è aniversari del festival i quan calculen que hi haurà digitalitzades i a "cop de clic" més de 50.000 arxius.