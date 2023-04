Freddie De Tommaso ha tancat la primera edició de Pasqua del Festival Castell de Peralada que s'ha celebrat del 6 al 8 d'abril. La proposta, que pretén desestacionalitzar el certamen, ha comptat amb un recital d'àries d'òpera i cançons confeccionat per a l'ocasió. El tenor, que ha actuat aquest dissabte a la tarda a l'església del Carme del castell acompanyat per la pianista i directora Audrey Saint Gil, tornarà a aquest escenari el 28 de juliol per inaugurar l'edició d'estiu del festival. L'organització valora molt positivament la resposta a aquesta nova proposta cultural per part de públic amb tres plens, un 95% d'ocupació i un 30% d'espectadors internacionals.

A més de Freddie De Tommaso, també han debutat durant aquesta edició, el contratenor Jakub Józef Olrinski amb Il Giardino D'Amore, la soprano barcelonina Serena Sáenz que ha debutat en rol de 'Giuditta' a l'oratori d'Alessandro Scarlatti, i la formació polifònica Cantoría. Una edició que també ha comptat amb la fidelitat del contratenor Xavier Sabata, Dani Espasa i Vespres d’Arnadí.

Freddie De Tommaso

El Festival Castell de Peralada és un festival de veus amb certa debilitat per la veu de tenor. Per això, no és estrany que, en aquesta reeixida i acabada d'inaugurar edició de Pasqua, el festival hagi volgut presentar un dels tenors més aclamats de l'actualitat posseïdor d'una veu de tenor lírico-spinto de gran projecció.

El jove tenor de 30 anys, artista exclusiu de Decca Classics i primer tenor que signa amb aquest segell des de Jonas Kaufmman, va adquirir protagonisme en guanyar el Primer Premi, el Premi Plácido Domingo al Millor Tenor i el Premi Verdi al Concurs Internacional de Cant Tenor Vinyes del 2018. El desembre del 2021, va tornar a destacar quan es va posar a la pell de Cavaradossi en la producció de Tosca de la Royal Opera i es va convertir així en el tenor més jove de tots els temps que ha interpretat el paper en un escenari tan emblemàtic i el primer britànic des del 1963. De Tommaso, que va haver d'interpretar el paper a última hora, quan el tenor del programa original es va sentir indisposat durant el primer dels tres actes, va donar peu a la premsa a declarar unànimement que es tractava del naixement d’una gran carrera.

El programa, confeccionat per a l'ocasió, ha combinat conegudes pàgines de repertori sacre per a tenor, romances, napolitanes i àries d'òpera. Amb una veu i un talent esplèndids a l'estela de les millors veus de tenor italianes, la vetllada començava amb 'Ave Maria' de Charles Gounod i Johan Sebastian Bach. Acabat el primer aplaudiment de benvinguda, l'artista ha donat pas a la peça 'Ingemisco' del Requiem de Verdi. Després d'aquesta arrencada de la primera part, l'artista ha cantat el 'Panis angelicus' de Cèsar Franck, un fragment del Sacris Solemniis, himne catòlic escrit per Sant Tomàs d'Aquino per a la festa del Corpus Christie i l' 'Ave Maria' de Schubert. La primera part ha continuat amb la 'Meditació' de Thaïs interpretada per Audrey Saint- Giles. El tenor ha tornat a l'escenari per interpretar 'Pietà, signore' de Rafaele' Mongardo seguida per 'Non t'accostare all'urna', de Verdi per acabar la primera part amb 'È la solita Storia' (Lamento di Federico) de l'Alresiana de Francesco Cilea.

Després d'una pausa de quinze minuts començava la segona part del concert amb Puccini: 'Sole e amore' una de les romances del jove Puccini publicada el 1888 dedicada a Paolo Tosti i 'Che gelida manina' de La bohème. Amb De Tommaso absent a l'escenari, Saint-Giles ha interpretat 'Ent'acte' de Carmen de Bizet. La cançó napolitana ha il·luminat la resta del programa amb joies com a 'Musica prohibida' de Stanislao Gastaldon, 'I te vurria vasa', d'Eduardo di Capua, 'Non t'amp più', de Tosti i 'Fenesta che lucive', de Bellini publicada el 1842 per l'editor de cançons napolitanes Guglielmo Cottraud.

El públic ha premiat els dos artistes amb forts aplaudiments per expressar la gratitud d'haver comptat amb dos artistes de tan alt nivell que han regalat un recital únic a Peralada. Aplaudiments que s'han vist premiats amb 'O sole mio' d'Alfredo Mazzucchi i Eduardo di Capua, arribant al final de la vetllada amb la cançó napolitana 'Core'ngrato'.

Freddie De Tommaso i Audrey Saint-Giles seran els responsables d'obrir l'edició d'estiu de la 37a edició del Festival Castell de Peralada amb un nou recital a l'església del Carme la tarda del 28 de juliol.

95% d'ocupació

El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, afirma que aquesta nova proposta "ha nascut per quedar-se i ha complert els objectius". La voluntat era la de donar-se a conèixer entre els melòmans que ja freqüenten la Costa Brava, però també posicionar la marca en l'àmbit internacional. A més, ha destacat "l'excel·lència de les propostes artístiques que s'han presentat i l'alt grau de satisfacció del públic", que els encoratgen per començar a treballar a les següents edicions de Setmana Santa.

I és que, després de tres dies i quatre espectacles celebrats a l'església del Carme, el festival Castell de Peralada tanca la seva edició de Pasqua amb un 95% d'ocupació i un 30% de públic internacional. En unes setmanes, el Festival Castell de Peralada donarà a conèixer la programació de la seva edició d'estiu.