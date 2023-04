La cantautora Sílvia Pérez Cruz ha estrenat el nou àlbum 'Toda la vida, un día' aquest divendres a la nit en un concert al Teatre Municipal de Girona, dins de la programació del festival Strenes. El disc, que va començar a gestar-se en el confinament, barreja diversos estils i els temes es debaten entre la vida i la mort. El nou treball de Pérez Cruz interpreta el saxo i busca sons acústics del món més clàssic. En declaracions a l'ACN, l'artista ha explicat el repte que ha suposat traslladar els 90 músics que apareixen en el disc a l'escenari de la gira. Tot i que no hi seran tots, l'artista assegurat que ha recorregut a "molts amics" que toquen més d'un instrument, com ara el violoncel, la bateria o la guitarra.

Amb totes les entrades exhaurides, Sílvia Pérez Cruz ha pujat aquest divendres al vespre a l'escenari del Teatre Municipal de Girona per presentar el nou àlbum, que ha publicat aquest mateix 21 d'abril. L'àlbum, titulat 'Toda la vida, un día', és el setè treball que treu l'artista en solitari i es divideix en cinc moviments que reflexionen sobre diverses etapes de la vida.

El primer d'ells es dedica a la infància i és el més lluminós i amable i la sonoritat hi predominen els instruments de corda i de fusta, per la calidesa que li donen. El segon parla de la joventut amb sonoritats experimentals i sintetitzadors. El tercer tracta de la maduresa i hi ha temes amb duos. El quart moviment és sobre la vellesa, on la clàssica guanya pesa i l'últim està centrat en el renaixement.

El projecte li va començar a donar forma a partir de la pandèmia i posteriorment ha aprofitat la seva última gira per gravar alguns dels temes. La cantautora ha trepitjat estudis de Buenos Aires, l'Havana o Ciutat de Mèxic. Són tres anys gestant un projecte que ara neix per començar a recórrer tot el cicle vital que Sílvia Pérez Cruz explica al llarg de l'àlbum.

Transportar la sonoritat de 90 músics

Al llarg dels 21 temes hi participen 90 músics diferents (30 d'ells formen un cor). En la gira que ha estrenat aquest divendres a Girona, però, no els ha fet pujar a tots. Per aconseguir plasmar la sonoritat del disc, Pérez Cruz explica que va estar unes setmanes pensant i demanant als seus amics qui d'ells podia participar. Finalment ha optat per estar acompanyada de tres músics més, que entre ells combinen el saxo, la guitarra, el contrabaix o el violí amb la bateria i el sintetitzador. A més, en cada moviment del disc, l'escenari es tenyeix d'un color diferent, representatiu de cada etapa.

Un dels moments més especials del concert ha estat quan Pérez Cruz ha agafat el saxo per interpretar alguns dels temes que té el nou disc. La cantautora ha recordat que des dels 7 als 24 anys havia fet classes de saxofon però havia deixat aquest instrument de banda perquè "amb la veu pots transmetre més emocions". Ara, però, ha decidit treure-li la pols i tocar alguns dels temes del nou disc en directe.

El festival d'Strenes és la primera de totes les parades que té la palafrugellenca en els propers mesos. Properament actuarà Bilbao, Madrid i Barcelona i a partir de la tardor també preveu viatjar a l'Amèrica Llatina.