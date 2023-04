Carma Casulá s’ha endut el Premi de Fotografia de la Fundació Vila Casas. La fundació ha fet públics aquest dissabte a Torroella de Montgrí els guanyadors del premi fotogràfic, coincidint amb la inauguració de l’exposició de les obres finalistes que acull el Palau Solterra fins al 18 de juny.

Anualment i de forma rotativa, la fundació convoca els Premis de Pintura, Escultura i Fotografia, un reconeixement amb què fomenta la creació i reconeix el talent emergent i que enguany ha assolit un rècord de participació, amb 471 candidatures.

D’aquestes, el jurat format per Natàlia Chocarro, Sophie Köhler, Antonio Sagnier, Àlex Susanna, Laura Terré i Antoni Vila Casas ha seleccionat 33 obres finalistes, que es poden veure a Torroella juntament amb Homenots & Homenets, una mostra amb que la Vila Casas se suma al centenari del fotògraf Francesc Català-Roca.

Carma Casulá (Barcelona, 1966) s’ha endut el primer premi, dotat amb 6.000 euros i una exposició monogràfica al Museu de Can Framis el 2024 per Al Natural_Jungfraujoch, de la sèrie Al natural. Es tracta d’una fotografia de les galeries construïdes sota una de les glaceres més antigues d’Europa, als Alps suïssos, que forma part d’un projecte amb què la fotògrafa aborda l’impacte del turisme i les intervencions humanes en espais naturals protegits.

Per la seva banda, el segon premi, dotat amb 3.000 euros, ha reconegut Joan-Ramon Machado (Valls, 1967) per Vianants. El fotògraf, que acostuma a fotografiar persones amb qui es creua pel carrer, veu en la monocromia i la pèrdua de definició d’aquestes imatges espontànies una via per simplificar-les i alliberar-les del context, fent que aquests desconeguts se li manifestin «d’una manera inequívocament transcendental».

Els altres finalistes són Nora Ancarola, Samuel Aranda, Marc Ávila Català, Juan Baraja, Quim Boix, Andrés Cañal, Maite Caramés, Salvi Danés, Ana DMatos o Beatriz Dubois. El jurat també ha seleccionat per a la final obres de Michael Dunev, Alba Duque, Ingrid Ferrer Homs, Rosa Gabriela, Eugeni Gay Marín, Lucía Gorostegui, Ramon Guimarães, Anna Ill, Xavier Manrique i Gemma Miralda. Santos Montes, Myriam Negre, Jaume Parera, Alberto Polo, Lluc Queralt, Kati Riquelme, David Salcedo, Rubèn Tresserras, Blanca Viñas, Clàudia Vives-Fierro i Román Yñán completen la llista de finalistes.