Vint-i-sis grups participaran en la primera edició del Periscopi, el nou cicle d’estiu dedicat als nous talents musicals que impulsen la sala La Mirona de Salt i la Fundació Casa de la Música. Artistes com Oriol Tonietti, Emma Sayer, Eli Rodríguez, Minibus Intergalàctic o Buk 5 han estat seleccionats d’entre les 339 formacions musicals de tot el país que s’hi han presentat. Periscopi, concebut com un aparador de la creació musical emergent, se celebrarà del 16 de juny al 16 de setembre a l’espai exterior de La Mirona i els concerts seran totalment gratuïts per al públic però remunerades per als músics.

«Volíem ensenyar el que s’està fent ara mateix al país, fer-ho amb una mostra oberta a tots els estils musicals i en unes dates en que la música passa pels festivals d’estiu reservada sovint només a grups consolidats», explica Jordi Planagumà, director de la Fundació Casa de la Música. Lamenta però que menys d’un 10% dels participants al procés de selecció han pogut estar seleccionats per tocar a les 26 dates disponibles. "No es tracta en cap cas d’un concurs musical i hem vetllat per oferir una mostra variada i de qualitat", apunta. Oriol Tonietti, Nora Ausellé, Mireia Fowler, Nana’s, Grabu, Anna Rodrigo, Buk 5, Penélope, Vichy Floc, Lot Estalvi, Marta Shanti, Dawise, Txenia, Leila Claud, Ojos Pardos, Aluet, Emma Sayer, Moi Aussi, Filipin Yess, Nerea Bassart Trio, Pol Wagner & The Classmates, La Niña Paracaidas, The Black Sugar, Eli Rodríguez, Nina & Meri, MInibus Intergalactic són els grups escollits en aquesta primera edició.