El massiu concert d'Antònia Font, que reunirà més de 6.000 persones al Palau de Fires de Girona aquest dissabte, donarà el tret de sortida al festival Temporada Alta, que durant onze setmanes durà noranta-nou propostes a nou municipis de Girona i Barcelona. Amb gairebé quaranta estrenes i vint-i-cinc produccions o coproduccions que es veuran en vint-i-dos escenaris fins al 10 de desembre, la trenta-dosena edició del festival aposta més que mai per la programació internacional, amb pesos pesants de l’escena europea com ara Simon McBurney, Milo Rau, Peeping Tom, Angélica Liddell o Thomas Ostermeier. Tot això, però, sense oblidar l’escena catalana, amb un cartell que inclou els darrers muntatges amb el segell de La Calòrica, La Veronal, Mario Gas, Dagoll Dagom, Mal Pelo, Jordi Oriol o Nao Albet i Marcel Borràs.

El concert dels mallorquins, que recupera el recinte firal com a escenari per a grans concerts, serà l'inici de la triple cita inaugural prevista per aquest any, que continuarà diumenge amb La PetiTA, la jornada d'espectacles familiars impulsada pel grup El Pot Petit també a Fira de Girona, i l'espectacle de dansa de gran format Face T(W)O que es veurà el 6 i 7 d'octubre a la plaça de l'U d'Octubre.

A continuació hi ha una petita tria de la programació amb els deu imperdibles d'aquesta edició que tot just acaba de començar.

Drive Your Plow Over the Bones of the Dead - Teatre Municipal, 2, 3 i 4 de novembre

Després d’anys de perseguir-lo, finalment Simon McBurney debutarà a Girona. Ho farà amb un thriller ecològic basat en una novel·la de la premi Nobel Olga Tokarczuk i sis anys després de la darrera visita de Complicité a Catalunya.

Familie - Teatre Municipal de Girona, 24 i 25 de novembre

Un dels directors europeus més influents dels darrers temps, el suís Milo Rau, torna al certamen amb la companyia belga NTGent i la història verídica d’una família que es va suïcidar, penjant-se, sense motiu aparent. Els quatre intèrprets, a més, són família a la vida real.

Qui a tué mon père - El Canal, 28 i 29 d’octubre

L’autor de moda del teatre europeu, Édouard Louis, pren la paraula sobre l’escenari per interpretar un text seu, un monòleg sobre la classe treballadora, sota les ordres del prestigiós director Thomas Ostermeier, un dels fixes del festival.

Diptych: the missing door and the lost room - Teatre El Jardí, 28 d’octubre

Figueres s’estrena com a subseu del festival amb un espectacle de primer nivell: el pertorbador díptic de Peeping Tom, una de les grans companyies de l’escena belga.

Vudú (3318) blixen - Teatre de Salt, 18 i 19 de novembre

Temporada Alta tornarà a acollir l’estrena absoluta del nou muntatge de la veu més destacada de la creació contemporània a l’Estat, Angélica Liddell. En aquest cas, la creadora figuerenca oferirà a Salt una reflexió sobre la seva pròpia mort de sis hores de durada.

Simone Weil i L'anticrist de F. Nietzsche - Catedral de Girona, 11 i 13 d’octubre/La Planeta, 7 de desembre

Una proposta que en realitat és doble: dues lectures dramatitzades de clàssics amb aires contemporanis. Després de dur les Confessions de Sant Agustí a la catedral, Míriam Iscla llegirà textos de Weil al temple, mentre que Pol López s’acostarà a L’anticrist de Nietzsche des de l’escenari de La Planeta.

Euforia y desazón - La Planeta, 20 i 21 d’octubre

El festival continua entossudit a fer treballar creadors catalans amb artistes foranis per continuar exportant les arts escèniques del país. Aquesta vegada és la companyia catalana El Eje qui suma esforços amb un dels noms destacats del teatre argentí, Sergio Boris, amb una peça sobre la idea de fracàs i les relacions de poder.

Casares-Camus: una història d’amor - Teatre de Salt, 2 i 3 de desembre

Mario Gas converteix els dotze anys de la intensa relació epistolar de l’escriptor Albert Camus i l’actriu María Casares en un espectacle amb Jordi Boixaderas i Rosa Renom, en la que es preveu com una de les grans produccions del festival. Temporada Alta també estarà al darrere dels nous projectes de Jordi Oriol o La Veronal.

Ana contra la muerte - El Canal, 22 d’octubre

L’uruguaià Gabriel Calderón, autor de l’exitosa Història d’un senglar, repeteix al festival per parlar d’una mare que intenta salvar la vida del seu fill, en la proposta més destacada del cicle Connexió Iberoamèrica, que també comptarà amb els darrers títols de Mariano Pensotti i Marina Otero.

Molforts i Ingrid Caven - Teatre de Salt, 6 de desembre

Per acabar, una raresa. El cineasta Albert Serra, autor també del curt del festival, planteja una performance musical amb la llegendària actriu Ingrid Caven, descoberta per Fassbinder, i Molforts, el grup que s’encarrega de les bandes sonores de les seves pel·lícules.