El músic i director d’orquestra Carles Coll i Costa ha rescatat de l’oblit l’obra del compositor empordanès Camil Ysern, del segle XIX. Coll va trobar algunes composicions d’Ysern (Castelló d’Empúries, 1898 - Palafrugell, 1885) en un llibre comprat en un antiquari. El volum, de fa més de 150 anys, contenia partitures d’Albert Cotó i Fita, però també n’hi havia algunes d’Ysern, una de les quals estava signada a Palafrugell, on va passar els seus darrers anys.

Gràcies a aquesta pista i amb l’ajut de l’Arxiu Municipal palafrugellenc, Coll ha rescatat algunes de les seves composicions i diumenge les donarà a conèixer en un concert gratuït al Teatre Municipal de Palafrugell. Al recital, batejat com a Camil Ysern, la resurrecció d’un músic compositor de Palafrugell, els músics Carles Coll i Costa, Carles Coll i Bardés i la soprano Clara Valero reviuran dinou composicions d’Ysern entre americanes, polques, masurques, valsos i schotisch.

El compositor

Camil Ysern Surià va néixer a Castelló d’Empúries l’any 1828 i va ser el segon de deu germans. Va contraure matrimoni a la seva població amb Anna Casals i Novell l’any 1854 i ja era músic. Anys més tard, va quedar vidu i va contraure matrimoni a Roses amb Justa Sala i Salvador l’any 1862 i era el director del cor de la població.

Aproximadament, l’any 1867 va arribar a Palafrugell i va morir al carrer de la Caritat el 1885. Tenia 57 anys i no va deixar descendència, però a Palafrugell hi van residir alguns germans. Consta que hi va haver un jugador de futbol amb el mateix nom i ara seguiran investigant per saber si hi ha un vincle familiar.