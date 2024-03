Gene Simmons (Kiss), Two Door Cinema Club i Madeleine Peyroux, a la Porta Ferrada

Two Door Cinema Club, Gene Simmons (Kiss), Madeleine Peyroux i José González s'afegeixen al cartell del festival de la Porta Ferrada. Als artistes anunciats a finals de l'any passat, com Tom Jones, Julieta Venegas, Robe o Amaral, el certamen de Sant Feliu de Guíxols hi suma ara noms com els de Clara Peya, Gregory Porter o Xoel López, amb trenta actuacions repartides entre el Guíxols Arena; l'Espai Port, que recupera el pes perdut en les darreres edicions; i el monestir.

El director artístic del festival, Albert Mallol, ha destacat que la programació busca "obrir nous camins", sense oblidar els puntals del festival, com "el respecte pels grans de la música", el jazz i la música clàssica, que va ser l'origen del certamen més antic de Catalunya. Ja ha avançat que el cartell no està complet, perquè falta anunciar cicles com el Delicatessen de veus femenines, però que ha sigut un any "molt difícil" pel que fa a la contractació d'artistes internacionals a causa de la inflació i l'encariment dels costos de producció.

La seixanta-dosena edició de la cita ganxona, que aspira a rebre uns 60.000 assistents, se celebrarà del 5 de juliol al 20 d'agost, amb un cartell que inclou tretze artistes internacionals en exclusiva i una vintena de debutants al festival.

És el cas de Gene Simmons, el líder de Kisss, que actuarà per primera vegada a la Costa Brava el 13 d'agost; del porto-riqueny Gilberto Santa Rosa, El Caballero de la Salsa, que debutarà a Porta Ferrada el 12 de juliol amb l'objectiu de convertir l'Espai Port en una pista de ball; el Tigre de Gal·les, que s'estrenarà al Guíxols Arena el 26 de juliol o Two Door Cinema Club, que el 17 d'agost saldarà un deute pendent amb el veterà certamen empordanès, perquè hi havia d'actuar el 2020 i la pandèmia ho va fer impossible.

Segons destaquen els responsables, un terç de la programació serà en català, amb artistes com Mushka, Figa Flawas o Antònia Font, que serà a Sant Feliu amb la seva gira de teatres i auditoris.

Per l'Espai Port hi passaran artistes com el cantant Gregory Porter (13 de juliol), que fa anys que no visita Catalunya; Andrea Motis (19 de juliol), amb el seu projecte Febrero, amb més de vint músics a l'escenari o Madeleine Peyroux (20 de juliol), que farà al moll de Sant Feliu l'estrena del seu nou disc. Tots tres formen part d'un nou cicle, Voices of Jazz, amb el qual el festival vol donar entitat pròpia a l'apartat jazzístic, un dels seus trets distintius.

Per la seva banda, el Guíxols Arena acollirà els concerts d'Ara Malikian (6 d'agost), Xoel López (7 d'agost), el doblet de Guillem Gisbert i La Ludwig Band (15 d'agost) o Seguridad Social i La Guardia (18 d'agost), abans d'acabar amb el suec José González el 19.

L'església del monestir, l'origen del festival, serà l'escenari d'un nou cicle de clàssica, Solobach, que tindrà continuïtat en pròximes edicions i que té el seu focus en les obres per a instrument solista de J. S. Bach. L'encetaran Fabio Biondi amb les partites i sonates per a violí sol, Miklós Perényi amb les suites per a violoncel, i les Variacions Goldberg amb el clavicembalista francès Pierre Hantaï.

Com és habitual, el festival es posarà en marxa amb el Salat, la seva branca d'humor, que inclourà les actuacions d'Ángel Martín, Ana Morgade o Sílvia Abril.

Els artistes confirmats de Porta Ferrada 2024

SALAT - ANDREU CASANOVA - 5 de juliol

SALAT - CHARLIE PEE - 5 de juliol

SALAT - ANGEL MARTÍN - 5 de juliol

SALAT - TXABI FRANQUESA - 6 de juliol

SALAT - FACU DÍAZ Y MIGUEL MALDONADO - 6 de juliol

SALAT - GRISON BEATBOX - 7 de juliol

SALAT - MENTES PELIGROSAS - 7 de juliol

GILBERTO SANTA ROSA - 12 de juliol

GREGORY PORTER - 13 de juliol

ANDREA MOTIS - 19 de juliol

MADELEINE PEYROUX - 20 de juliol

JULIETA VENEGAS - 26 de juliol

TOM JONES - 26 de juliol

CLARA PEYA - 27 de juliol

TOQUINHO - 28 de juliol

ARA MALIKIAN - 6 d'agost

XOEL LOPEZ - 7 d'agost

ANTÒNIA FONT - 8 d'agost

PIERRE HANTAI - 9 d'agost

ROBE - 10 d'agost

AMARAL - 11 d'agost

FABIO BIONDI - 12 d'agost

MUSHKAA - 12 d'agost

FIGA FLAWAS - 12 d'agost

GENE SIMMONS BAND - 13 d'agost

ORQUESTRA DE CAMERA CATALANA + CARLES MARIGO - 14 d'agost

HOMBRES G - 14 d'agost

LA LUDWIG BAND - 15 d'agost

GUILLEM GISBERT - 15 d'agost

TWO DOOR CINEMA CLUB - 17 d'agost

SEGURIDAD SOCIAL - 18 d'agost

JOSE GONZALEZ - 19 d'agost

MIKLOS PERENYI - 20 d'agost