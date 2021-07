Glovo contractarà directament 2.000 repartidors per formar una flota pròpia i adaptar-se així a les noves exigències de la «llei rider», que entra en vigor el pròxim 12 d’agost. La plataforma digital fa així un gir dràstic en el seu model laboral, ja que fins ara s’havia mostrat totalment en contra d’incorporar en plantilla els seus riders, i és la primera del sector que transita d’un model d’autònoms a un amb una flota d’assalariats; tal com van explicar fonts de la companyia a El Periódico.

«Amb els riders contractats seríem rendibles, però no cobriríem tota la demanda», afirmava el fundador i conseller delegat de Glovo, Óscar Pierre, en una entrevista amb El Periódico el desembre del 2020, poc abans que es tanqués la nova «llei rider». Als quarters generals de la companyia de les motxilles grogues creuen haver trobat la fórmula per unir aquestes dues ambicions. Flotes mixtes, amb una base d’assalariats i un nombre indeterminat i fluctuant d’autònoms que vagin entrant i sortint. De fet, Glovo ja ha començat a contactar amb els seus repartidors per preguntar-los si els interessa una opció o una altra. «Ben aviat ens posarem en contacte amb tu en funció d’una opció o l’altra, per revisar la disponibilitat, així com les condicions de contractació», diu el missatge que han rebut els riders recentment.

Quines seran les condicions d’aquests repartidors contractats directament per Glovo? L’empresa declina explicar-les. No aclareix si es regiran pel conveni del sector d’hostaleria, si aplicaran un conveni d’empresa o quines condicions oferiran. Tampoc si aquests 2.000 repartidors estaran a jornada completa o parcial, tot i que sí que afirmen que «la majoria» seran a 40 hores setmanals. Un dels problemes fins ara és la falta d’hores, que deixa ingressos molt pobres als repartidors; en molts casos 400 o 500 euros per 15 o 20 hores a la setmana.

Com treballaran els autònoms? No desapareixeran els treballadors per compte propi de les flotes de Glovo, i és que per atendre els pics de demanda que tingui la companyia, aquesta derivarà part de les seves comandes a repartidors per compte propi. És a dir, aposta per un model mixt, en el qual el dia a dia l’assumiran aquests 2.000 repartidors assalariats i en nòmina de Glovo i aquests es veuran reforçats durant els caps de setmana o les hores de més feina amb repartidors autònoms, que obriran l’aplicació de Glovo i acceptaran o no les comandes que l’aplicació els vagi oferint.

La direcció de l’empresa ha introduït canvis per mirar d’evitar allargar els litigis legals que ha protagonitzat la companyia entorn del seu model laboral.