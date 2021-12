Peugeot és l’última de les marques que ha fixat una data concreta per al final dels cotxes de combustió a Europa. A partir del 2030 tots els llançaments de la firma seran 100% elèctrics. La informació va confirmar-la la consellera delegada de la companyia francesa, Linda Jackson, a Autonews. Com va passar amb Ford, la decisió és únicament per al mercat europeu, ja que Peugeot continuarà venent cotxes de combustió a altres mercats internacionals.

La companyia del grup Stellantis complirà així, i amb molt de marge, amb l’objectiu europeu de comercialitzar únicament vehicles zero emissions per al 2035. Al costat de Peugeot i Ford, marques com Abarth (2024), Jaguar (2025), DS (2026), Alfa Romeo (2027) Opel (2028), Mini (2030) i Volvo (2030) també han posat data de caducitat als seus models de combustió. Cupra va anticipar la seva voluntat de ser una marca 100% elèctrica també a partir del 2030 i Audi de deixar de desenvolupar motors de combustió pel 2026, deixant de vendre vehicles híbrids i de combustió a principis de la dècada vinent. El moviment de Peugeot és lògic tenint en compte que la seva gamma actual ja està electrificada en un 70% si es compten també els cotxes híbrids endollables. De fet, la marca, i tot el grup PSA, va anar de les poques que va complir la normativa europea d’emissions l’any passat sense necessitat de signar acords amb signatures més electrificades. De tota la gamma de Peugeot, només el 5008, SUV de grandària gran, i el petit 108, que serà cancel·lat pròximament, no ofereixen cap versió electrificada, fet que canviarà el 2024, quan tota la seva oferta estigui electrificada. El pròxim gran llançament, segons confirma Jackson, és la nova generació del 3008, que apostarà per una versió 100% elèctrica. El model sortint oferia una motorització híbrida endollable. A més, pròximament també s’oferirà el 308 100% elèctric.