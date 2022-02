La cadena neerlandesa Action ha escollit Girona per obrir la seva primera botiga a Espanya. L’establiment gironí serà la prova pilot al país de la companyia, especialitzada en la venda de productes no alimentaris a preus reduïts. L’obertura ha creat 22 nous llocs de treball. A part de Girona, Action obrirà locals a Sabadell, d’aquí a dues setmanes, l’Hospitalet de Llobregat, a un mes vista, i a l’abril, la segona botiga a la província, a Figueres.

La cadena de descompte Action va escollir Girona per la localització on han pogut situar l’establiment (a l’Avinguda de França). De fet, Monique Groneveld, que coordina la implementació del grup a nous països, va declarar que a l’hora de cercar una ubicació «no ens centrem tant en el fet que es trobi en una gran ciutat, sinó que sigui un focus de moviment i gent». La directiva es va mostrar satisfeta amb la rebuda per part del públic, tot i que ja se l’esperava. Tanmateix, Gronelveld considera que encara és aviat per determinar el creixement i facturació de la companyia a Espanya aquest primer any, però va ressaltar la importància de la prova pilot per començar a adaptar-se al país. Gronvelved està convençuda que la proposta de valor d’Action agradarà al consumidor: «Tenim catorze categories i dins de cada una hi ha una gran diversitat. A més tenim un element sorpresa, ja que cada setmana hi ha 150 nous productes. En els canvis de temporada, podem arribar fins als 200. Tot això a un preu molt ajustat». L’empresa descarta que pugui incorporar productes del país fins que no tingui una xarxa més extensa, pel fet que seria inviable operacionalment.

Action està present en 10 països europeus, ocupa un total de 65.000 treballadors i va assolir un total de 5.600 milions d’euros en vendes netes l’any 2020.

A més, el grup neerlandès col·labora amb la Fundació Johan Cruyff, amb la qual esperen poder fer alguna activitat ben aviat per promoure la pràctica de l’esport entre els infants.