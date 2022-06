L’Espanya despoblada creix a Amazon

Olivares de Altomira és una petita empresa familiar ubicada a Vellisca, municipi de 112 habitants a l’Alcarria de Conca. Es dedica a l’elaboració d’oli d’oliva extra ecològic, producte que va començar a exportar fa cinc anys a França, Itàlia i Alemanya a través de les botigues Amazon. Com ella, pràcticament la meitat de les 12.000 pimes espanyoles que venen a través d’aquest market place ho fan des de ciutats de menys de 50.000 habitants, i el 65% del total té la seu a províncies d’Espanya que no són ni Madrid ni Barcelona.

De fet, segons el darrer informe elaborat per PwC per a Amazon, les petites i mitjanes empreses de Madrid i Barcelona suposen poc més del 40%, prop del 21% cadascuna. Per darrere se situen la Comunitat Valenciana, on resideixen un 15% de les pimes que venen a Amazon, i Andalusia, un 14%. Les de Galícia suposen un 4% i les d’Extremadura un 1,5%.

Un fenomen que, segons va explicar Andrés Rodríguez, portaveu d’Amazon a Espanya, s’ha vist accelerat per la pandèmia: «Tenim un munt de casos d’èxit d’empreses que des de petits pobles d’Espanya han pujat al vaixell de la digitalització i avui a dia estan enviant els seus productes a tothom. És el cas, per exemple, d’Indachest, una empresa de jocs de taula d’Almeria que precisament durant el confinament van decidir estrenar-se amb el digital i ara comercialitzen els seus productes a Rússia i Austràlia».

L’any 2018, el nombre de pimes espanyoles que utilitzaven Amazon com a canal de venda se situava en 8.000; el 2019, eren 9.000 i el 2020 aquesta xifra va créixer un 33% fins a les 12.000 pimes. Del total actual, un 9% comercialitza els productes exclusivament a través d’Amazon.

Unes dades que, segons va detallar Jordi Esteve, soci responsable de l’àrea estratègica de PwC, són extrapolables al comerç electrònic en general. «El nombre d’empreses que venen producte a través del canal electrònic, entre el 2016 i el 2019, estava estancat en un 20%-21%, i el 2020 fa un salt fins al 27%, un increment sense precedents en la sèrie històrica, que clarament escenifica una reacció a una necessitat de context molt determinada». Tot i això, tots dos defensen que no es tracta de substituir el canal on line per l’off line, «sinó d’incrementar i generar més valor, d’arribar a més clients i més mercats».

Fer-ho fàcil

En aquest sentit, Rodríguez va assegurar que el món en línia «és una oportunitat per a tothom, sigui quina sigui la mida de l’empresa i sigui quin sigui l’estat de maduresa en què es troba». «Des d’Amazon, busquem fer la vida més fàcil a tots els venedors –va afegir–, i tots els nostres esforços i inversions en infraestructura, tecnologia i serveis van en aquesta línia: fer-ho fàcil. L’èxit d’Amazon és l’èxit de les pimes».

Des que es va llançar Amazon Espanya el 2011, s’han invertit uns 10.500 milions d’euros «per posar a disposició de les empreses la nostra logística, serveis de màrqueting i de publicitat i programes de formació». I en el moment àlgid per als market place, quan la covid va tancar pràcticament tots els comerços, van posar en marxa el programa Despega, en col·laboració amb l’ICEX, AECOC, CEPIME, amb l’Institut d’Empresa University i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el govern de Castella-la Manxa, d’Aragó i d’Extremadura.

Despega és «un programa de formació en competències per tenir èxit en la digitalització i l’e-commerce», va indicar el portaveu d’Amazon. Més de 13.000 empreses petites i mitjanes ja han rebut aquesta formació gratuïta, «i l’objectiu és arribar a 50.000 pimes l’any 2025».

A més, les dades facilitades indiquen que les pimes que venen a través d’Amazon arrosseguen una cadena de proveïdors per darrere que repercuteix al conjunt de l’economia espanyola. «Per cada euro de venda d’una pime en aquest canal, es generen 2,8 euros a l’economia del sector, cosa que eleva l’impacte agregat a més de 800 milions d’euros», va aclarir Esteve.

El 70% de les pimes van augmentar la facturació des que van començar a vendre a Amazon i al voltant del 25% ha hagut d’ampliar la plantilla. Per sectors, dominen les pimes espanyoles de productes de la llar, les de productes de lleure o vestuari i d’electrònica.