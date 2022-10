Des de la supressió de l’impost al sol el 2018, el ritme d’instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum al país no ha deixat de créixer. Segons un informe elaborat per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), les instal·lacions domèstiques van passar de suposar el 19% a representar el 32% del total el 2021.

Catalunya, una de les zones on els tràmits per a l’autoconsum són més ràpids, disposa de diverses ajudes perquè la inversió inicial no sigui tan elevada.

Fons Next Generation

Gràcies als fons Next Generation, la Generalitat ofereix incentius relacionats amb l’autoconsum i l’emmagatzematge de fonts d’energies renovables i la implementació de sistemes tèrmics renovables. Dins d’aquests hi ha sis tipus de programes, dos d’ells dirigits particularment a l’autoconsum residencial i quatre per a empreses i organitzacions. La quantitat de diners dels quals disposen és limitada, de manera que s’atorguen per ordre de presentació fins que s’esgotin.

¿Com són?

600 euros per cada kWp de la instal·lació i 490 euros per cada kW en la bateria . La potència de la instal·lació no pot superar els 10 kWp en el seu pic màxim.

euros per cada de la i euros per cada en la . La de la pot els en el seu màxim. En cas que tingui més de 10 kWp , les quantitats econòmiques disminueixen una mica.

de , les econòmiques una mica. Als municipis de menys de 5.000 habitants, els imports tindran una suma addicional de 55 euros per kWp de la instal·lació i 15 euros per cada kW en la bateria.

Bonificació de l’IBI

L’impost sobre béns immobles (IBI) és la taxa que apliquen els ajuntaments als propietaris d’immobles. És possible que apliquin bonificacions als qui disposin de sistemes d’aprofitament de l’energia solar, però les xifres varien segons el municipi. Aquí hi ha una llista d’algunes ciutats catalanes i el descompte.

Girona : fins al 50% durant 5 anys.

: fins al durant anys. Barcelona : fins al 50% durant 3 anys.

: fins al durant anys. Badalona : fins al 50% durant 4 anys.

: fins al durant anys. Lleida : fins al 50% durant 5 anys.

: fins al durant anys. Mataró : fins al 50% durant 3 anys.

: fins al durant anys. Sabadell : fins al 50% durant 5 anys.

: fins al durant anys. Terrassa : fins al 50% durant 5 anys

: fins al durant anys Sant Just Desvern: fins al 50% durant 10 anys.

Bonificació de l’ICIO

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) s’abona en quan s’ha de realitzar qualsevol construcció, instal·lació o obra que requereixi d’una llicència d’obres o urbanística. Cada municipi té establerta una bonificació diferent, per la qual cosa el millor és consultar amb l’ajuntament corresponent per saber la xifra exacta. Aquí hi ha una llista d’algunes ciutats:

Girona : 95% .

: . Barcelona : 95% .

: . Badalona : 50% .

: . Lleida : 95% .

: . Mataró : 95% .

: . Sabadell : 95% .

: . Terrassa: màxim un 50%.

Deducció de l’IRPF

El reial decret llei 19/2021 estableix tres tipus de deduccions en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per obres de millora d’eficiència energètica en vivendes habituals o que es lloguin abans del 31 de desembre del 2023.